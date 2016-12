Astrologie: le mois du Capricorne [22 décembre - 20 janvier]

Si plusieurs d’entre nous vont célébrer la naissance du petit Jésus dans quelques jours, quelques-uns parmi nous vont aussi célébrer leur propre naissance dans les trente prochains jours: les natifs du Capricorne!

Nous vous invitons donc à découvrir et partager ces faits amusants sur les représentants du dixième signe astrologique du Zodiaque.

Tempérament

Sous l’égide de la planète Saturne, le Capricorne est l’incarnation humaine du sens du devoir, de la discipline et de la rigueur. Le natif de ce signe est parmi ceux pour qui la réussite et les honneurs priment le plus. C’est un ambitieux, mais qui, somme toute, reste discret.

En effet, il n’aime pas outre mesure la compagnie de nombreux amis. Toutefois, ceux avec qui il bâtira des liens solides apprécieront sa fidélité, sa générosité et sa disponibilité. Il est définitivement un de ceux sur lesquels on peut toujours compter.

Allergique aux conflits et aux chicanes, la colère lui est étrangère. Son calme légendaire désarmera plusieurs situations explosives.

Puisqu’il est natif d'un signe de Terre, donc froid et sec, on peut parfois le trouver méfiant. Mais en réalité, puisqu’il est doté d’une faculté de concentration hors du commun, il est simplement en train d’analyser et de prendre une bonne décision.

Honnête par-dessus tout, il déteste la fourberie et l’incertitude. Il aime prendre le temps de bien s’installer, de trouver ses repères, pour finalement poser le geste affirmatif que tous acclameront.

Amis et ennemis

Le natif du Capricorne arrive à bien s’entendre, sans complications, avec les Poissons, le Taureau, le Scorpion et la Vierge.

Toutefois, construire une relation durable avec le Bélier, la Balance ou le Cancer risque d’être plus ardu.

Qualités et défauts

Qualités: Sérieux, ambitieux, calme

Défauts: Rancunier, sévère, rigide

Chiffres chanceux

3, 16 et 60

Couleurs

Noir et brun foncé

Quelques Capricorne célèbres

Véronique Cloutier FRÉDÉRIC AUCLAIR/TVA PUBLICATION/AGENCE QMI

Gérard Depardieu REUTERS

Patrick Huard Sébastien St-Jean / Agence QMI

Kim Jung-Un REUTERS

Martin Luther King AFP

Kate Middleton WENN

Molière Domaine Public

Kate Moss WENN.com

Michelle Obama AFP

Mahée Paiement FRÉDÉRIC AUCLAIR/AGENCE QMI

Elvis Presley ZUMA Press

Justin Trudeau AFP