Jouez en ligne au grand jeu vidéo du cocothon

Rappelez-vous. C’était il y a quatre ans, par une tranquille journée d’avril à Laval.

Ce qui s’annonçait comme une paisible chasse aux œufs en famille a viré au drame.

Afin de ne jamais oublier cette journée noire dans notre mémoire collective, Pèse sur Start vous présente fièrement le grand jeu vidéo du cocothon! Quoi de mieux que de revivre virtuellement la tragédie pascale pour s'assurer que telle horreur ne redevienne pas réalité.

Ramassez les oeufs et restez en vie

Déplacez-vous sur le terrain de tous les dangers et faites ramasser le plus d’œufs possible à votre enfant. Assurez-vous d’aller les déposer rapidement dans le panier derrière le fil d’arrivée, car ATTENTION aux parents lavallois. Si vous les laissez s’approcher de votre enfant, ils lui voleront son trésor. Oui, l’histoire nous a appris que ce sont des choses qui peuvent arrivent.

Bonne chance. Faites attention à vous et rappelez-vous; ce n'est qu'un jeu.

Conception et réalisation: Alexandre Rousseau

Habillage visuel: Christine Lemus