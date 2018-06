Astrologie: le mois des Cancer [22 juin - 22 juillet]

En plus du solstice d’été et de la St-Jean-Baptiste, nous soulignons aussi, ces jours-ci, les naissances de nos parents et amis nés sous le signe du Cancer.

En plus du solstice d’été et de la Saint-Jean-Baptiste, nous soulignons aussi, ces jours-ci, les naissances de nos parents et amis nés sous le signe du Cancer.

C’est donc l’occasion de célébrer, pour les 30 prochains jours, les anniversaires de ces êtres exceptionnels dont le signe zodiacal est représenté par un petit crabe.

Tempérament

Amicaux, honnêtes et avant tout pacifiques, les natifs du Cancer sont dotés d’une bonne humeur contagieuse. On les sait ambitieux et aventureux, ce qui les pousse souvent à partir pour de longs voyages, souvent dans des pays exotiques. Ils ont besoin de liberté et d’espace. Le monde est pour eux un terrain de jeu.

Détestant la routine, ils sont toujours à l’affût des nouveautés et ne craignent pas le changement. Pour eux, ce sont des défis et cela les motive énormément. Et c’est la même chose avec l’interdit... Ce n’est pas parce que quelque chose est soi-disant impossible ou tabou que le Cancer s’en privera.

Attirées par les sports, autant pour combler un besoin de bouger que pour se retrouver en groupe avec des amis, les personnes nées sous le signe du Cancer sont actives du début à la fin de la journée, car de cette façon, elles ont le sentiment de bien en profiter.

Très intelligents, les Cancer sont toutefois des êtres susceptibles, qui ont notamment beaucoup de difficulté à accepter la critique. À surveiller!

Amis et ennemis

Les personnes avec lesquelles les natifs du Cancer ont le plus d’affinités naturelles sont les Poisson, les Taureau, les Vierge, et les Scorpion.

Toutefois, le courant passe moins bien avec les Verseau, les Gémeaux, et les Balance.

Qualités et défauts

Qualités: sensible, loyal, attentif

Défauts: influençable, possessif, frivole

Chiffres chanceux

4, 7 et 13

Couleurs

Blanc, argent et gris

Quelques Cancer célèbres

Pamela Anderson Photo Courtoisie

Tom Cruise Terry Young/Future Image/WENN.com

Lady Diana AFP

Vin Diesel AFP

Photo d'archives

Selena Gomez AFP

Tom Hanks AFP

Khloe Kardashian FayesVision/WENN.com

Lindsay Lohan Phil Lewis/WENN.com

Maripier Morin AFP

Caroline Néron JMTL