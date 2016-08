Celui qui ne voulait pas devenir médecin

Le Journal vous propose une série de textes portant sur les emplois étudiants de certains députés de l’Assemblée nationale. 12e de 12

En plus de ses fonctions parlementaires, Amir Khadir est médecin à l’hôpital Pierre-Le Gardeur. Adolescent, le député rêvait de sciences et de physique. Il était bien loin de s’imaginer qu’il deviendrait un jour médecin...

«À l’époque, une chose dont j’étais sûr, c’était que je ne voulais jamais devenir médecin! Je vous le jure», raconte le député de Mercier, qui aujourd’hui est passionné par son métier.

Qu’est-ce qui vous a fait bifurquer alors?

«C’est une longue histoire, mais je vais vous la raconter si vous insistez. Les conservateurs sont arrivés au pouvoir en 1984. Dès le budget de 1985, ils ont drastiquement coupé le financement à la recherche dans les universités. Il n’y avait plus qu’une bourse pour un étudiant à la maîtrise et une bourse pour un étudiant au doctorat. Il fallait donc s’exiler en Californie ou au Texas, etc., et je venais de rencontrer celle qui est devenue mon épouse. Elle s’en allait en médecine et, moi, j’étais fortement engagé dans le travail communautaire, dans une association communautaire qu’on venait de fonder ici puisqu’il y avait une vague de réfugiés iraniens qui arrivaient. En fait, je m’apercevais que mon travail de recherche en physique m’isolait tout le temps par rapport à la vie, que ce soit en me forçant à m’exiler, en m’éloignant de ma blonde, et aussi le fait de me consacrer à des machines et à des formules plutôt qu’à des humains. La médecine offrait cette perspective et, en plus, ça me conférait une énorme liberté.»

Avez-vous regretté votre choix?

«Il n’y a aucune job que je regrette. J’ai vécu des expériences fabuleuses. La plus difficile, c’était d’être homme-sandwich. Pendant deux semaines, mon frère et moi, on a trouvé un emploi où il fallait se mettre une pancarte en avant et en arrière et se promener parmi les gens autour de Place Ville-Marie et dans le Vieux-Montréal. C’était ennuyant et humiliant», dit M. Khadir en riant.

Mais le tout premier emploi du politicien-médecin a été d’être camelot pendant deux ans à La Presse, puis au Devoir.

«J’ai commencé à travailler quand j’étais encore au primaire. Je livrais les journaux. Je me rappelle très clairement d’un client en particulier qui donnait un très bon pourboire. C’était une bonne partie de notre revenu à l’époque. Ensuite, j’ai livré pour un dépanneur sur la rue Dorion. J’étais à bicyclette avec un panier. À Montréal, à l’époque, c’était légion. On livrait des chips et de la bière», se rappelle-t-il.

Encore aujourd’hui, M. Khadir conserve des souvenirs mémorables de la gâterie qu’il se payait à la fin de ses quarts de travail.

«C’était quelque chose de régulier, c’était devenu un rituel et, encore aujourd’hui, quand je passe dans le coin, je salive. C’est qu’il y avait une “pataterie” au coin de Rachel et Iberville et, à la fin de mon shift, je me payais la traite avec un gros sac de patates frites avec sel et vinaigre», confie-t-il.

Ensuite, Amir Khadir a eu plusieurs «jobines d’été» durant trois ans avant de décrocher son premier vrai boulot bien rémunéré. Le hic? C’est qu’il a dû mentir pour l’avoir.

«J’avais 15 ans à l’été 1976. Je venais de faire Montréal-Matane avec quatre autres copains du secondaire en quatre jours à vélo. J’étais au sommet du monde. Je me pensais tout-puissant et j’ai osé appliquer sur une job de préposé aux bénéficiaires à l’hôpital Saint-Charles-Borromé. J’avais ma première blonde, bref c’était un été formidable. Il y avait les Olympiques et la dame savait bien sûr que je n’avais pas les 18 ans que je prétendais avoir, mais comme ils avaient un besoin absolument important, elle a probablement fait de l’aveuglement volontaire, elle a accepté la déclaration que j’avais faite, le formulaire que j’avais rempli, où je m’étais vieilli de trois ans! Je travaillais avec un très bon salaire. C’était trois fois le salaire minimum de l’époque», dit-il en terminant.