Fierté Montréal plus fier que jamais en cette 10e édition

Du 8 au 14 août prochain, Fierté Montréal célébrera sa 10e édition et pour l’occasion, une brochette diversifiée de chanteurs, d’humoristes, de DJs et d’artistes locaux et internationaux prendront d’assaut la place Émilie-Gamelin. Au programme plus de 125 activités seront offertes au cours de la semaine. Des spectacles à grand déploiement, des défis sportifs, des conférences enrichissantes et des soirées animées seront au cœur des festivités. Une ribambelle d’activités, en grande majorité gratuites, vous attendent. Ferez-vous partie de la fête ?

André Sauvé : un 1er spectacle à Fierté Montréal

L’un des spectacles que vous ne voudrez pas manquer est celui de l’humoriste André Sauvé, le mercredi le 10 août à 21 h, à la scène de la place Émilie-Gamelin. L’humoriste Neev réchauffera d’abord la scène, suivi du chouchou frisé des Québécois, André Sauvé. Lors de cette prestation gratuite, l’humoriste vous servira le meilleur de ses drôleries. Avec un humour aussi intelligent que délirant, on ne peut s’attendre qu’à plusieurs fous rires.

Méga T-Dance : dansez sous les rythmes de DJs internationaux

Les plus grands noms de l’univers de la musique house, electro et trance s’allieront également pour vous divertir et vous en mettre plein les oreilles dimanche le 14 août à compter de 13 h. DJ Alain Jackinsky, DJ Marina et DJs Chus & Cellabos feront tourner les disques pendant plus de huit heures consécutives. Une rarissime occasion de danser librement en plein air, sous le soleil et les étoiles.

Fierté Montréal, par sa programmation riche et diversifiée, tient à inclure tout le monde dans les célébrations. La programmation complète du festival se trouve sur le site de Fierté Montréal : www.fiertemontrealpride.com. Plusieurs centaines de milliers de personnes sont encore attendues cette année pour cette 10e édition qui s’annonce plus festive que jamais !