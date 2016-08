Devenez testeur de glissades d'eau pour faire durer l'été plus longtemps

►Parce que c'est important de rêver, nous vous proposons une série de «jobs» de rêve insolite. Chaque mois, un nouveau boulot inusité vous sera proposé. C'est un rendez-vous! Voici le troisième de 12.

Si vous souhaitez que votre été ne se termine jamais, peut-être devriez-vous considérer faire un changement de carrière et devenir testeur de glissades d’eau?

En effet, certains propriétaires de parcs d’amusement à travers le monde sont à la recherche de gens qui sont comme des poissons dans l’eau pour essayer leurs structures aquatiques.



Selon la compagnie où il est engagé, le testeur de glissades d’eau peut travailler à contrat et recevoir un salaire en plus de suppléments pour couvrir les déplacements reliés à son emploi.



En 2013, la compagnie britannique First Choice Holiday Resort a engagé Seb Smith, un étudiant, afin de pourvoir le poste de testeur de glissades d’eau. Ce dernier avait été sélectionné parmi plus de 2000 applications reçues.

Ce dernier devait noter le niveau d’adrénaline que procuraient les glissades d’eau ainsi que la hauteur de leur «splash» finale.



Durant son contrat de 6 mois, Seb Smith a reçu un salaire de 30 904 $US, toutes ses dépenses de voyages payés et 7 jours de voyages pour deux dans n’importe quels hôtels gérés par la chaîne.



Disons que c’est un emploi de rêve!