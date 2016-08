Les 15 séries américaines qui promettent!

Chaque année, pour la rentrée, les réseaux américains rivalisent d’imagination pour attirer les téléspectateurs en leur offrant des séries inusitées, comiques, fantastiques, dramatiques. Et les semaines à venir sont, chez nos voisins du sud, placées sous le signe des nouvelles versions («remakes»), tant de films que de séries cultes. Voici le programme...

Quarry

Dès le 9 septembre (Cinemax) Photo courtoisie

Adaptation des romans de Max Allan Collins, voici l’histoire de Mac Conway (Logan Marshall-Green vu au cinéma dans Prometheus), un Marine qui revient au Mississippi en 1972 après avoir servi au Vietnam. Il ne tarde pas à se retrouver mêlé à un vaste réseau de corruption.

High Maintenance

Dès le 16 septembre (HBO) Photo courtoisie

Transposition de la série Web du même nom, High Maintenance suit un livreur de «pot» anonyme et ses clients new-yorkais.

The Good Place

Dès le 19 septembre (NBC) Photo courtoisie

Kristen Bell incarne Eleanor, une jeune femme morte qui se retrouve dans l’au-delà. Or, elle ne tarde pas à s’apercevoir que, si elle est au paradis, c’est parce qu’on la confond avec quelqu’un d’autre!

This Is Us

Dès le 20 septembre (NBC) Photo courtoisie

Comédie dramatique mettant, entre autres, en vedette Mandy Moore et Milo Ventimiglia, This Is Us suit un groupe de personnes toutes nées le même jour et dont les existences s’entrecroisent.

Lethal Weapon

Dès le 21 septembre (FOX) Photo courtoisie

Non, vous ne rêvez pas, il s’agit bien de la réinvention de L’arme fatale, célèbre saga cinématographique avec Mel Gibson et Danny Glover. Mais ici, les rôles principaux sont tenus par Damon Wayans et Clayne Crawford.

Designated Survivor

Dès le 21 septembre (ABC) Photo courtoisie

Le Designated Survivor ou survivant désigné est un membre du cabinet, choisi par le président des États-Unis, pour ne pas être présent en même temps que d’autres membres du cabinet dans l’éventualité de leurs décès à tous. Dans cette série produite par David Guggenheim, Kiefer Sutherland est Tom Kirkman, secrétaire d’État au logement et au développement urbain qui accède soudain à la fonction suprême!

Notorious

Dès le 22 septembre (ABC) Photo courtoisie

Mark Geragos est un avocat de la défense bien connu aux États-Unis, c’est lui qui a notamment représenté Michael Jackson et Chris Brown. Parallèlement, Wendy Walker est la productrice de Larry King Live. Ici, ils sont incarnés par Daniel Sunjata et Piper Perabo. Les intrigues des épisodes hebdomadaires s’intéressent aux relations entre les médias et le système judiciaire.

Pitch

Dès le 22 septembre (Fox) Photo courtoisie

Produite officiellement avec la Ligue majeure de baseball (MLB), cette série hebdomadaire suit Ginny Baker (Kylie Bunbury), une jeune femme qui fait l’histoire en devenant la première joueuse de la MLB lorsqu’elle est recrutée par les Padres de San Diego.

The Exorcist

Dès le 23 septembre (Fox) Photo courtoisie

Geena Davis reprend ici le rôle d’Ellen Burstyn et devient une mère dont les enfants sont possédés par le démon.

MacGyver

Dès le 23 septembre (CBS) Photo courtoisie

Nouvelle version de la série des années 1980, cette série met en vedette Lucas Till (le Havok des X-Men) dans le rôle-titre. Et cette réinvention est produite par nul autre qu’Henry Winkler, le célèbre Fonzie de Happy Days!

Luke Cage

Dès le 30 septembre (Netflix) Photo courtoisie

Découvert dans Jessica Jones, Luke Cage (Mike Colter), homme doté de super pouvoirs suite à une expérience qui a mal tourné, tente de reconstruire sa vie.

Conviction

Dès le 3 octobre (ABC) Photo courtoisie

Hayes Morrison (Hayley Atwell de Agent Carter), fille de l’ancien président des États-Unis, travaille pour le procureur de l’État de New York où elle est chargée de s’occuper des cas d’erreurs judiciaires.

Timeless

Dès le 3 octobre (NBC) Photo courtoisie

Garcia Flynn (Goran Visnjic) a dérobé une machine à voyager dans le temps dont il compte se servir pour changer le cours de l’histoire des États-Unis. Une prof d’histoire (Abigail Spencer), un soldat (Matt Lanter) et un scientifique (Malcolm Barrett) doivent le mettre hors d’état de nuire.

Frequency

Dès le 5 octobre (The CW) Photo courtoisie

Vous souvenez-vous de Fréquences, film de 2000 avec Dennis Quaid et Jim Caviezel? Dans cette adaptation télévisuelle, une policière (Peyton List) découvre qu’elle peut communiquer avec son père décédé, lui aussi policier.

Pure Genius

Dès le 27 octobre (CBS) Photo courtoisie

Un millionnaire (Augustus Prew) embauche un chirurgien controversé (Dermot Mulroney) pour diriger une clinique employant des techniques médicales de pointe, mais dangereuses.