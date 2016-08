Les trésors de Michel Barrette

Depuis 30 ans, Michel Barrette ­parcourt le monde pour trouver des objets aussi emblématiques ­qu’inusités. Sa collection compte ­aujourd’hui plus de 2000 trésors et autant ­d’histoires. Dans L’Amérique de Michel Barrette, sa nouvelle ­émission sur Historia, le célèbre ­raconteur nous présentera ses ­trésors en compagnie d’artistes ­invités, comme Normand Brathwaite, Claude Poirier et Catherine Trudeau. Nous lui avons demandé de partager avec Le Journal ses trouvailles les plus ­précieuses... Du moins quelques-unes d’entre elles.

Le compte de téléphone de Marilyn Monroe

«C’est ma pièce la plus importante. J’ai la plus grande collection d’objets des Kennedy au Canada. Je pourrais remplir un musée. Dans un des derniers livres parus sur l’assassinat de John F. Kennedy, on peut lire un passage qui raconte qu’au décès de Marilyn Monroe, le chef du service de police de Los Angeles a ­volé chez l’actrice un objet qui établissait un lien entre Kennedy et elle. Il savait que les Kennedy allaient tout faire pour faire disparaître l’objet en question. Il a donc fait quelque chose d’illégal: il a volé la pièce à conviction, qu’il a ensuite conservée pendant une quinzaine d’années chez lui. C’était le dernier relevé ­téléphonique payé par Marilyn Monroe. Et qui avait-elle appelé en dernier? Washington, Maison-Blanche, bureau ovale.»

Une lettre du criminel français Jacques Mesrine

«Il a écrit cette lettre quand il était en prison à Paris. Elle était destinée à une certaine Monique de Baie-Saint-Paul. On peut y lire: “Chère Monique, j’ai lu dans Photo Police que je reçois chaque semaine en France que vous collectionnez les timbres. Je me suis permis de vous en envoyer quelques-uns, car moi, ce ne sont pas les timbres que je collectionne, mais bien les années de prison. Je suis bien celui que vous pensez, mais cela ne change rien à mon geste d’amitié pour vous, qui vivez au Québec, que je considère comme le plus beau pays au monde. Amitiés d’un Français, Jacques Mesrine.” C’est Monique elle-même qui m’a vendu la lettre.»

Un costume du Ku Klux Klan

«Je ne suis pas pro Ku Klux Klan, mais le côté tordu de l’être humain m’a toujours intéressé. C’est la même chose avec la Deuxième Guerre mondiale. Je suis aussi un pacifiste, mais c’est quelque ­chose qui m’a toujours passionné.»

Le rapport du médecin d’Elizabeth Taylor

«Au début des années 1960, Elizabeth Taylor avait un contrat de trois films avec Metro Goldwyn Mayer. Après avoir tourné les deux premiers, elle a dit à son agent qu’elle n’allait pas faire le troisième parce qu’elle n’aimait pas le scénario. Son agent lui a dit qu’elle ne pouvait pas faire ça, parce qu’elle risquait d’être ­traînée en cour pour bris de contrat. Elle a fini par accepter de faire le film, mais durant le tournage, elle a voulu faire chier les producteurs en faisant constamment semblant d’être malade. J’ai une douzaine de pages du médecin de MGM qui écrit des choses comme: “Hier soir, j’ai reçu un appel de l’agent d’Elizabeth Taylor. Elle a mal à la tête. Elle ne pourra pas tourner demain.” C’est tout le temps la même affaire: elle se plaint, elle a mal au ventre, mal au cœur, blablabla. Mais elle a fini par gagner un Oscar pour ce film. C’est Butterfield 8.»

Le certificat de naissance de James Dean

«Quand sa mère est décédée du cancer du sein, James Dean a été envoyé à ­Fairmount en Indiana. Des années après sa mort, le directeur de l’école secondaire où James Dean était allé durant cette ­période a trouvé une feuille coincée ­derrière un tiroir en nettoyant son ­bureau. C’était le certificat de naissance original du comédien.»

Une bouteille de vin signée par Jacques Villeneuve

«En 1995, j’étais avec Jacques Villeneuve quand il a remporté les 500 miles ­d’Indianapolis. Le lendemain, chez Craig Pollock, le grand patron de l’écurie, Jacques a reçu un Chardonnay ­californien à son effigie d’un ami. Il me l’a ­donné après l’avoir signé.»

Un cheveu de Marilyn Monroe

«Il vient du médecin légiste qui a fait son autopsie après son décès dans la nuit du 5 au 6 août 1962. La femme du ­médecin était une fan de Marilyn. Il avait donc conservé des cheveux pour elle. ­Cinquante ans plus tard, j’en ai acheté deux. J’en ai gardé un et j’ai donné l’autre à France Castel.»