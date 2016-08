10 idées de cadeaux pour votre blonde si vous ne savez plus quoi lui offrir

C’est parfois facile de faire plaisir à notre douce moitié en début de relation, mais ça peut rapidement devenir une autre paire de manches plus les années passent.

Si vous trouvez que votre copine possède déjà pas mal de choses et que vous êtes en train de vous casser la tête à trouver quoi lui offrir, ne désespérez pas, il vous reste encore des options!

Et si en plus de lui faire plaisir vous combineriez les plaisirs à deux...?

De la lingerie Photo We Heart It

C’est un incontournable et une idée qui ne se démodera jamais. Les couleurs et les textures sont infinies, parfait pour éveiller les fantasmes! Allez magasiner avec elle et faites-vous plaisir à deux!

De l'huile à massage d'une senteur qu'elle aime Photo We Heart It

Votre douce est dingue de vanille et de toutes les odeurs sucrées? Faites-lui plaisir en lui offrant une nouvelle huile à massage parfumée comme elle l’aime. Bien sûr, le massage vient avec!

Un godemichet Photo Instagram

Quand je vous disais que vous pourriez combiner les plaisirs à deux! Si vous voulez mettre un peu de piquant sous les draps et que c’est quelque chose que vous aimeriez tenter, pourquoi pas! Les designs sont faits pour tous les goûts en plus d’être esthétiques.

Une boîte de fleurs Photo We Heart It

Encore mieux qu’un bouquet traditionnel, une boîte de fleurs saura la faire fondre! Imaginez-la à son bureau et recevoir un tel présent devant toutes ses collègues... Elle fera des jalouses!

Une bombe pour le bain Photo We Heart It

Les bombes pour le bain sont très tendance ces temps-ci et vous pouvez vous les procurer de plusieurs endroits. Parfait pour relaxer, la bombe diffusera une odeur dans toute la salle de bain, en plus de colorer l’eau. Faites un choix judicieux, certaines cachent une surprise en leur milieu!

Une lotion stimulante Photo We Heart It

Certaines lotions sont faites pour stimuler les plaisirs! Tantôt froide pour donner des frissons, tantôt chaude pour allumer la flamme, il en existe plusieurs variétés à des prix raisonnables.

Des coupons-faveurs Photo We Heart It

Lui offrir de vous occuper de la vaisselle et du ménage pour une semaine? Pourquoi pas! Les coupons-faveurs sont là pour ça et il y en a de très originaux. Vous aurez le choix de les écrire vous-même ou d’en sélectionner des pré-écrits.

Des cupcakes faits maison Photo We Heart It

Sortez vos talents de cuisinier et préparez-lui des cupcakes ou bien son dessert préféré. Parfait pour sa dent sucrée!

Un souper romantique dans un resto qu'elle aime Photo We Heart It

Ou bien offrez-lui encore un repas dans son restaurant préféré! Gardez l’endroit secret jusqu’à destination pour ajouter un peu de mystère.

Une carte avec un mot sincère à l'intérieur Photo We Heart It

Et parfois le bonheur se trouve dans les choses simples. Une mignonne carte avec un mot sincère restera toujours une option gagnante.