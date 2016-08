Agenda du week-end

Retour dans le passé à Pointe-à-Callière

Samedi 27, de 10 h à 20 h, et dimanche 28, de 10 h à 18 h, sur la Place royale et aux abords du musée (métro Place-D’Armes) vous pourrez vous promener tel un villageois du 18e siècle et vous procurer de la ­gelée de fruits sauvages et des confitures, des truffes au chocolat, des produits de l’érable, des fromages, de l’hydromel, du cidre, des savons artisanaux sans oublier la fameuse bière d’épinette. Vous pourrez aussi voir un régiment militaire et un campement amérindien.

Des marionnettes dans la rue

À Verdun, samedi 27 et dimanche 28 août, de 11 h à 17 h, on présente plus de 50 spectacles de marionnettes dans une dizaine de lieux extérieurs de la Promenade Wellington: le parc des Madelinots, la brasserie Benelux, le parvis de l’église Notre-Dame-des-Sept-Douleurs, le stationnement de la rue Éthel, etc. Seize troupes participeront à l’événement pour plus de soixante représentations divertissantes.

Au sommet de laPlace Ville-Marie

Si vous avez envie de prendre de la hauteur avant la fin de l’été, n’oubliez pas que la place Ville-Marie vous propose la plus belle vue de Montréal. C’est au 46e étage sur 360° que vous verrez le fleuve, le mont Royal, le Parc olympique, le Quartier des spectacles et plus encore. Le forfait famille est à 54 $. Notez que pour 100 $ vous pourriez y emmener qui vous voulez et vous-même pendant toute une année ! Au 45e étage, on vous propose 500 images d’archives­­ de la ville et des médias pour mieux la connaître. Au 44e, vous ­profiterez de la belle terrasse et vous vous régalerez au restaurant Les Enfants terribles. Métro McGill ou Bonaventure, 3, place Ville Marie, entrée rue Cathcart. Réservez.

Des films à la cinémathèque

À la Cinémathèque québécoise, jusqu’au 31 août, vous pouvez encore voir quelques films présentés dans le cadre d’Une histoire de l’érotisme et, jusqu’au dimanche 28, vous ­pouvez aussi admirer la collection d’affiches de films de la nouvelle vague du producteur de films Roger Frappier. Des affiches des films de Godard, de Truffaut et de Chabrol y sont. En ce temps-là, l’affiche, c’était important !

