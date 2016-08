De retour sur les rails?

Après avoir mis le feu aux poudres la semaine passée, les Alouettes seront-ils en mesure d’entretenir les flammes face aux Blue Bombers de Winnipeg, ce soir, au stade Percival-Molson? La question se pose.

Depuis qu’ils ont fait trembler la capitale fédérale la semaine dernière en disposant de la meilleure équipe dans l’Est — le Rouge et Noir d’Ottawa — sur son terrain, les Alouettes (3-5) ont vu l’espoir regagner un vestiaire qui devenait de plus en plus morose et cynique face à la défaite.

Toutefois, les Moineaux cumulent les histoires d’un soir cette année. Ils n’ont pas encore aligné deux victoires consécutives depuis le coup d’envoi de la saison.

«On doit bâtir sur les succès de notre victoire de vendredi passé, a souligné hier l’entraîneur en chef, Jim Popp. Mais on ne peut pas s’asseoir et penser que ça va se produire comme ça. On doit revenir et jouer une autre grosse partie.»

Un gain vendredi soir contre les Blue Bombers (4-4), ajouté à quelques victoires des équipes de l’Ouest, et le classement pourrait changer dans l’Est.

«On veut prouver à tout le monde qu’on peut y arriver, a expliqué le quart Kevin Glenn. On doit jouer à notre plein potentiel et répéter les succès de la semaine dernière.»

Nichols est en feu

Les Alouettes s’apprêtent à croiser le fer avec une équipe qui a le vent dans les voiles. Ce sont d’ailleurs ces formations qui sont souvent les plus dangereuses.

Après avoir amorcé la première portion du calendrier avec une fiche de 1-4, l’entraîneur-chef Mike O’Shea a procédé au remaniement de ses effectifs. Il a destitué le quart partant Drew Willy au profit de son remplaçant, Matt Nichols.

Si les partisans les plus invétérés de l’équipe ont aboyé contre cette décision, ils crient maintenant au génie.

Depuis sa promotion, Nichols a donné raison à son supérieur en alignant trois victoires d’affilée.

«Je pense que l’équipe est la même, a mentionné Popp. Mais depuis que Nichols a pris les rênes, elle s’est mise à gagner et à jouer avec confiance.»

«Quand tu remportes trois matchs de suite, c’est effectivement bon pour ta confiance.»

Qui plus est, tous ces gains des Blue Bombers sont survenus à l’extérieur de la maison.

Des retours notables

L’attaque montréalaise a explosé avec six touchés lors du dernier match, mais le retour de deux éléments importants en Tyrell Sutton et Kenny Stafford ne sera pas de refus.

Ces deux joueurs ont manqué les six derniers matchs en raison de blessures.

«Sutton possède beaucoup de puissance et il peut se faufiler partout», a dit Popp au sujet de son porteur de ballon.

«De ravoir un joueur partant de la trempe de Tyrell dans l’alignement, ça donne toujours une dose de confiance au reste de l’équipe», a-t-il ajouté.

Sutton est d’ailleurs heureux de revenir au jeu dans des conditions plus joyeuses.

«Ça fait du bien d’être de retour sur le terrain derrière mes gros bonshommes, a-t-il raconté. Je veux simplement ajouter de l’huile sur le feu. Je ne veux pas en faire plus que ce qu’ils vont me demander.»

3 confrontations à surveiller

Matt Nichols (Q-A) contre la tertiaire montréalaise

Toujours considéré comme un «remplaçant de luxe», Nichols montre l’étoffe d’un partant depuis qu’il a repris les rênes de l’attaque manitobaine. Celui-ci sera confronté à la tertiaire des Alouettes qui, malgré sa jeunesse et son manque d’expérience, relève les défis qui se dressent devant elle semaine après semaine. Avantage Montréal.

Tyrell Sutton (PB) contre Andrew Harris (PB)

Il sera intéressant de voir l’impact et l’utilisation de Tyrell Sutton au sein de l’attaque montréalaise, qui peine à s’établir au sol depuis le début de la saison. C’est tout le contraire dans le camp adverse, où l’attaque repose en grande partie sur les épaules d’Andrew Harris, qui domine la ligue pour les verges terrestres, avec 505 verges. Avantage Winnipeg.

Jamaal Westerman (AD) contreJacob Ruby (LO)

Encore cette année, Westerman terrorise les quarts adverses en les rabattant au sol comme bon lui semble. Pour sa part, Ruby n’a pas terminé sa transition vers le football professionnel et cherche encore ses repères. L’auteur de quatre sacs cette saison devrait s’amuser à ses dépens. Avantage Winnipeg.

En pleine ascension

Clarence Denmark | Receveur (WPG)

Avec la perte d’excellentes cibles comme Darvin Adams, Weston Dressler et Ryan Smith, les Blue Bombers n’ont eu d’autre choix que de rappeler le receveur Clarence Denmark, qu’ils avaient retranché en mars dernier. On peut dire que Denmark a empoigné sa chance à deux mains, avec 14 réceptions pour 264 verges et trois touchés en deux rencontres seulement.

Kevin Glenn | Quart-arrière (MTL)

Après avoir essuyé plusieurs critiques, Glenn a prouvé qu’il avait encore du bon football en lui. Contre le Rouge et Noir, l’athlète de 37 ans a décoché cinq passes de touché.

Sur la pente descendante

Drew Willy

Quart-arrière (WPG)

L’ex-quart partant des Blue Bombers n’a pas été en mesure d’offrir aux partisans ce à quoi ils s’attendaient: des victoires. Si son remplaçant, Matt Nichols, continue de bien performer comme il le fait en ce moment, le compte à rebours va être enclenché pour Willy à Winnipeg.

À l’infirmerie (1 match)

Blue Bomber

Terrence Frederick, demi défensif

Shayne Gauthier, secondeur

Alouettes

Aucun joueur

Dans le calepin...