Le 42,2 km gagne en popularité

«La course de 10 km affiche déjà complet alors que le marathon et le demi-marathon sont presque à pleine capacité. La seule distance du marathon, le plus important défi à relever avec 42,2 km, est plus populaire que jamais. Plus de 4500 coureurs prendront le départ de cette distance cette année», a souligné Dominique Arsenault, porte-parole de l’événement.