Peter Sagan s’amène à Québec et Montréal

Le champion du monde Peter Sagan a confirmé sa présence aux Grands Prix cyclistes de Québec et de Montréal, à la grande joie de l’organisation.

Vainqueur en 2013 à Montréal, le Slovaque de 26 ans est actuellement la plus grande vedette – ou presque – de la discipline sur la scène mondiale. Il sera encore une fois un sérieux prétendant à la victoire dans les deux courses en sol nord-américain, les 9 et 11 septembre prochains.

«C’est la locomotive du circuit. On ne peut avoir mieux. Il peut gagner chacune des deux épreuves. Ça va être une très grosse année», a promis le grand patron Serge Arsenault.

Pour deux semaines encore, Sagan (Tinkoff) sera vêtu de son maillot arc-en-ciel de champion du monde.

Duchesne, Houle et Langlois

En 2015, le Colombien Rigoberto Uran s’était imposé à Québec, tandis que le Belge Tim Wellens avait enlevé les honneurs de la course montréalaise. Les deux cyclistes seront de retour avec Alexander Kristoff, Greg Van Avermaet, Tony Gallopin, Rui Costa et possiblement John Degenkolb. Les Français Sylvain Chavanel, Bryan Coquard et Thomas Voeckler devraient aussi être présents.

Outre les athlètes olympiques Antoine Duchesne, avec Direct Énergie, et Hugo Houle, avec AG2R La Mondiale, d’autres Québécois ont obtenu leur place au sein de l’équipe nationale canadienne.

Victime d’une triple fracture de la clavicule le 17 juillet en Colombie-Britannique, le champion canadien Bruno Langlois, de l’équipe Garneau-Québecor, s’entraîne comme un forcené pour être sur la ligne de départ. Le vétéran de 37 ans veut endosser son nouveau maillot de champion national à Québec.

Blessé au genou, Guillaume Boivin (Cycling Academy) croit également qu’il sera remis à temps.

Le troisième Québécois sélectionné, Nicolas Masbourian, 22 ans, de la formation Silber Pro Cycling, vivra sa première expérience au niveau UCI WorldTour.

Cinq autres athlètes représenteront le Canada. Il s’agit de Ryan Roth, Alex Cataford, Matteo Dal-Cin, Nigel Ellsay et Ben Perry.