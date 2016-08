17 choses qui sont arrivées cet été et que vous avez déjà oubliées

Vous ne vous rappellerez pas de toute cette avalanche de nouvelles incroyables, c’est impossible.

Et si oui, alors soyez juste contents. Pas besoin de nous écrire pour nous dire qu’on devrait perdre notre job. On fait vraiment juste ça pour rendre service.

Revoyons donc ensemble 17 choses qui sont arrivées cet été.

1. Le gars du Beachclub s’est fâché contre la météo (et ceux qui l’annoncent).

Mais il s’est finalement réconcilié avec elle. Donc tout est beau. Beau comme un soleil annoncé par un météorologue compétent.

2. Le moment où c’était cool de jouer à Pokémon Go.

On pense que c’était un après-midi de juillet.

3. Un Gabonais a imité Céline comme pas un.

Parce qu’il n’y a effectivement pas un autre Gabonais qui a imité Céline.

Allô, power of the Internet.

4. La fois où Céline a failli tomber par terre.

Voyons Céline. Tu t’es pas bâti une carrière en t’enfargeant.

5. La fois où le pape est vraiment tombé par terre lui

Doux Jésus!

6. La série d’animaux assassinés dans les zoos.

Deux lions et un gorille, ça fera.

Il faudrait peut-être que les humains arrêtent d’assassiner des animaux pour sauver des humains qui sont tombés dans les cages dans lesquelles des humains ont mis des animaux.

7. Tout le monde s'est mis tout nu.

C’était l’été après tout.

D’abord, l’elfe de Lord of the rings.

Et The Biebs (évidemment)!

Si ça, vous ne l’aviez vraiment pas oublié, on ne vous juge pas.

8. La fois où cette plante a fleuri et pué en direct pour tout le monde.

Capture d'écran

Merci la technologie.

9. La grande valse des calèches devenues légales, pas légales, moratoirées et légales.

Photo d'archives

On a rien compris. Est-ce que c’est plus ou moins légal que prendre un Uber mettons? On s’en reparle la gang.

10. Céline s’est fait couper les cheveux.

Céline.🎤 #celinedionmtl #celinedion #montreal #bellcenter #nozoom #love #singer #pop #diva Une photo publiée par Gab Lavoie (@thegablavoie) le 17 Août 2016 à 5h59 PDT

Ça lui a fait bizarre, mais elle a survécu.

11. La fois où le premier ministre du Québec a survécu avec sang froid à une attaque de boulette de papier.

Viva la revolucion siempre!

12. Une Barbie vivante a été aperçue au Grand Prix de Montréal.

Une photo publiée par KRISTYNA MARTELLI (@kristynamartelli) le 3 Nov. 2015 à 19h28 PST

Très étonnant. Habituellement, on n’y croise que des gens en tailleur.

13. Andrée Watters a passé un très mauvais lundi soir.

Qu'est-ce que j'ai fait de mon lundi soir? Voici 3 indices. Une photo publiée par Andrée Watters (@andreewatters) le 8 Août 2016 à 19h09 PDT

:(

14. Un camion d’excrément a explosé en Russie.

(On avait titré «Un camion plein de caca...» à l’époque. Mais là, l’été est fini et on est redevenu sérieux, comme tout bon média.)

15. Un nain est également tombé de son charriot et ça, on pense que c’est important de le rappeler.

Dopey almost fell off the boat at Fantasmic #DisneyWorld pic.twitter.com/2wzWtratRM — chita (@MaagicConch) August 8, 2016

16. Et finalement, le Québec se repeuple tranquillement.

Avec Émilie et Guillaume.

Et Marie-Mai.

Appuyez sur la photo pour entendre la plus belle et la plus douce des mélodies qui soit. Cet hiver il fera un peu moins froid car David et moi serons trois!👨‍👩‍👧 Une vidéo publiée par Marie-Mai bouchard (@mariemaireal) le 29 Juil. 2016 à 9h34 PDT

17. Jean Tremblay joue à Pokémon Go (parce qu'il n'a pas eu le mémo)

Saguenay grouille de Pokémons!

Tout un été pareil hen?