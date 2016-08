170 km autour du Mont-Blanc

CHAMONIX, France | Ce sont 2300 coureurs qui se sont élancés vendredi pour un périple de 170 km et 10 000 mètres de dénivelé autour du «toit de l’Europe», à l’occasion de la 14e édition de l’ultra-trail du Mont-Blanc (UTMB).

Les participants, dont seulement 13 % de femmes, sont partis à 18 h, heure de France, soit 12 h heure du Québec, de la place de l’église de Chamonix, dans les Alpes françaises.

Âgés de 43 ans en moyenne, venus du monde entier, ils ont jusqu’à demain à 10 h 30, heure du Québec, pour boucler, de jour comme de nuit, ce tour traversant 19 communes, trois pays (France, Suisse, Italie) et de nombreux cols, dont les plus élevés dépassent 2500 mètres d’altitude.

30 °C attendus

La météo ne devrait pas perturber cette année cette épreuve mythique de la course en montagne, qui a connu par le passé chutes de neige, rafales de vent et débordements de torrent. Soleil et chaleur dépassant les 30 °C en journée sont attendus ce week-end à Chamonix.

La course réunit une foule d’amateurs, mais aussi des athlètes de niveau international. Les plus rapides devraient arriver à Chamonix samedi vers 8 h 30.

Champion en 21 heures

En 2015, le Français Xavier Thévenard, déjà vainqueur en 2013, avait remporté l’épreuve chez les hommes en 21 heures 09 minutes et 15 secondes. Chez les femmes, c’est la Française Nathalie Mauclair qui l’avait emporté en 25 h 15 min et 33 s.

Cette course en semi-autonomie nécessite la mobilisation de 2000 bénévoles et 80 infirmiers tout au long du parcours pour ravitailler et soigner les coureurs.

Quelque 400 kilos de saucisson, 9000 bananes et 9700 litres de soupe sont distribués aux sportifs durant l’épreuve.

L’UTMB vient conclure la semaine du trail (course en pleine nature) à Chamonix: 7300 coureurs venus de 87 pays ont pu faire une des cinq courses autour du Mont-Blanc, sur des distances allant de 55 km à 300 km.

Quasiment inconnu il y a 15 ans, le trail est une discipline de plus en plus pratiquée, notamment en France et en Espagne.