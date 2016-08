4 conseils pour bien réagir lorsqu’un invité apporte du vin en visite

Il faut toujours, par simple politesse, ouvrir la bouteille apportée par un invité, à moins évidemment que celui-ci ne vous précise spécifiquement de garder la bouteille pour vous ou pour votre cave. C’est d’autant plus vrai si le vin est très bon: votre invité l’a probablement sélectionné avec soin et il espère le partager avec vous.

Si vous aviez prévu plusieurs bouteilles pour chaque plat, envisagez de remplacer l’une de celles que vous aviez prévues pour celle de votre invité. Évidemment, si le vin est de qualité discutable, ne risquez pas de gâcher votre repas, mais arrangez-vous pour trouver un prétexte et ouvrir la bouteille en apéro. Mon truc à moi est alors d’ouvrir une bonne bouteille de blanc au même moment et d’offrir le choix à mes invités. Après un verre, vous pourrez toujours vous diriger à table pour commencer le repas et ouvrir VOS bouteilles.

Rien de tout cela n’arriverait, cependant, si les invités prenaient le temps de discuter avec leurs hôtes du choix du vin, la veille ou l’après-midi avant le repas. Rien de plus simple que de demander ce qu’il ou elle prépare, si les vins sont déjà choisis. Proposez d’apporter une bouteille et demandez-lui quel genre de vin il ou elle aimerait vous voir apporter. Inversement, l’hôte peut aussi avertir ses invités qu’il s’occupe du vin (et qu’ils peuvent apporter du pain et du fromage, toujours pratique!)