5 bonnes raisons de faire le grand ménage

Trier, ranger, nettoyer... Ce trio qui sonne souvent comme une corvée saisonnière peut s’avérer salvateur à qui sait y voir les bons côtés. Voici quelques avantages de se défaire des choses et faire place nette.

Gagner en liberté

1. Une fois que nos besoins vitaux sont comblés – confort, chaleur, alimentation, santé, plaisir, loisir et éducation –, tout le reste peut être considéré comme superflu. C’est à ce moment-là que le sentiment de liberté peut pleinement s’exercer. Il s’agit de changer son mode de consommation axé sur le désir de posséder en envisageant ses réels besoins. Ainsi, on peut se recentrer sur ses valeurs propres.

Alléger son esprit

2. Faire le tri chez soi permettrait de faire le tri en soi. La dimension psychologique est loin d’être négligeable dans cette démarche. Pour convoquer ce calme, il faudrait éviter tout stress visuel comme une surabondance de formes, de couleurs, de textes...

Exit le ménage

3. Posséder moins d’objets allège les tâches ménagères, c’est mathématique: plus besoin de nettoyer ce qui n’existe plus. La corvée pourrait se voir réduite de moitié.

Moins de disputes

4. Selon une étude menée par l’institut de sondage Ipsos et l’entreprise Mapa-Spontex sur les tâches ménagères, 47 % des couples se disputent sur ce seul sujet.

Plus de temps pour soi et pour les amis

5. À une époque où l’on court toujours après le temps, «se défaire de l’excès de ses possessions, c’est permettre à la vie d’avoir plus d’espace», assure Élodie Joy-Jaubert, auteure de L’art du minimalisme. Ainsi, les moments entre amis ou en famille peuvent avoir lieu plus souvent, tout comme les moments de paresse et de cocooning.