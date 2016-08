9 citations de Stéphane Gendron, qui n'est «pas capable» des cyclistes

Nous le savions déjà, Stéphane Gendron ne porte pas les cyclistes dans son cœur. L’animateur en a toutefois rajouté une couche dans son émission de vendredi matin. Visiblement en colère, Gendron s’est lancé dans une envolée contre ces gens qui «s’en coliquent» des automobilistes, sur les ondes d'Énergie.

1- «Ils sont allés mettre une piste cyclable à double sens en plein milieu de la seule voie qui te reste pour rouler avec ton char. Il faut tu être malade mental? Je ne suis plus capable des cyclistes. Vous n’avez pas votre place, débarrassez, allez-vous-en!»

2- «Pis ces gens-là nous réclament le déneigement des pistes cyclables l’hiver. Il y a tu un débile qui se promène en bicycle à deux roues l’hiver?»

3- «Ce monde-là, à deux pattes, en skate ou en bicycle, ils s’en coliquent de nous autres.»

4- «Il faut être pro-vélo, branché, hipster, de la gauche, c’est très écolo. Mais nous autres, on est des cheaps, on est un maudit peuple de pauvres. Alors quand on fait une piste cyclable, on met une trainée de peinture blanche à terre et voici la piste cyclable. Ça en est rendu-là à Montréal, ville de pauvres et de démunis. Pensez-vous vraiment que le monde va tout respecter ça? C’est sûr qu’il y en a d’autres qui vont se faire tuer.»

5- «C’est quoi cette histoire-là de mettre des maudits bicycles partout? Restez donc dans vos pistes cyclables.»

6- «J’aimerais ça moi avec mon char, monter sur les plates-bandes. Je suis tanné d’attendre sur René-Lévesque, je vais monter sur la plate-bande, virer de bord et faire un u-turn. Eux autres ont le droit, nous on est des mange-marde.»

7- «L’automobiliste est le seul qui doit respecter le Code de la sécurité routière. C’est rendu ridicule la religion des cyclistes, vous me faites chier.»

8- «Quand je vais faire mon changement d’huile, il n’en rentre pas une, il n’en rentre pas deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf pintes d’huile. Neuf pintes d’huile! Au gaz naturel fait à Calgary à part de ça, c’est-tu clair? Oui j’encourage la pollution pis je vais le faire jusqu’à ce que je crève.»

9- «Je ne suis plus capable cette race de monde-là. Je ne suis pas raciste sur les couleurs ou les origines ethniques, moi je ferais l’amour avec tout le monde. Mais les cyclistes eux autres, je ne suis pas capable.»