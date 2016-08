Andy Mailly-Pressoir s'entend avec TVA Sports

Joueur autonome convoité, l’animateur et journaliste Andy Mailly-Pressoir se joint à TVA Sports à titre de reporter sportif.

La nouvelle a d'abord été publiée par le principal intéressé sur son compte Facebook, vendredi, puis confirmée un peu plus tard par la chaîne.

De manière amusante, Mailly-Pressoir a lui-même imagé ce changement dans sa vie professionnelle en comparant sa situation à celle d’un athlète professionnel.

«J’ai eu plusieurs offres et je me sentais un peu comme un joueur autonome, a-t-il révélé, sans fausse modestie. Finalement, TVA Sports avait l’offre la plus intéressante pour ce que je veux faire dans la vie.»

Mailly-Pressoir assurera ainsi la couverture de plusieurs sports et il fera d’ailleurs son entrée en ondes lors de la Coupe du monde de hockey, en septembre.

Gagnant en popularité durant sa participation à la défunte émission matinale «Ça commence bien!» à V télé, le jeune homme de 26 ans effectue un certain retour aux sources.

Mailly-Pressoir avait effectivement été rédacteur à TVA Sports dès le lancement de la chaîne en 2011, lorsqu’il en était à ses premiers pas dans le monde des médias.

Via les réseaux sociaux

Dans son nouveau rôle, il aura maintenant comme mission «d’amener les amateurs de sports au cœur de l’action en leur faisant découvrir les coulisses des événements».

Mailly-Pressoir sera évidemment présent à la télévision, mais aussi sur le web et à travers les nombreux réseaux sociaux.

«Nous sommes emballés d’accueillir un journaliste de la trempe d’Andy parmi notre équipe, a pour sa part souligné le rédacteur en chef de la chaîne TVA Sports, André Chevalier. Il s’agit d’un reporter engagé qui saura nous transporter derrière les projecteurs et nous faire découvrir l’autre côté de la médaille comme pas un.»