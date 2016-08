Autre vague de mises à pied chez Bombardier à Montréal

Bombardier Aéronautique a procédé vendredi à une autre vague de mises à pied à ses installations montréalaises, ce que dénonce le syndicat des machinistes.

Bombardier a confirmé que l’entreprise procédait à des mesures d’optimisation de ses ressources, sans vouloir préciser le nombre de travailleurs affectés.

Les mises à pied s’inscrivent dans le cadre de la suppression de quelque 2400 postes au Québec, cette année et l’an prochain, annoncée en février dernier. Selon certaines sources, des postes seraient délocalisés au Mexique.

L’Association Internationale des Machinistes et des travailleurs et travailleuses de l’Aérospatiale (AIMTA) déplore à nouveau ces mises à pied «qui frappent de plein fouet l’industrie aérospatiale québécoise et ses travailleurs».