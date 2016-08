Boîtes à lunch et chiens gourmands

Il y a de l’effervescence dans l’air, car c’est le temps de la rentrée scolaire! Voici venu le temps où l’on reprend la routine avec les jeunes et les moins jeunes enfants: préparation du lunch, devoirs, bains, etc. Dans tout ce branle-bas de combat, n’oublions pas Fido qui se sentira sûrement un peu délaissé dans les premières semaines du retour au train-train quotidien. Voici quelques notions de sécurité pour votre «autre» enfant poilu et à quatre pattes.

Récemment, l’Animal Poison Control Center, un centre d’appel antipoison nord-américain très connu pour animaux, faisait ­remarquer que chaque année, le nombre d’appels ­téléphoniques concernant certaines intoxications chez le chien augmente au moment de la rentrée scolaire. Tout cela aurait à voir avec les boîtes à lunch et les sacs à dos de nos jeunes en transit pour l’école!

Explication: votre jeune rentre de l’école et se débarrasse de son sac à dos ou dépose sa boîte à lunch à portée de museau de Fido qui, lui, est un «spécialiste» en dépistage de restants de nourriture ou de gâteries à subtiliser... Voyez le topo?

1. Les aliments interdits pour Fido. On ne le dira ­jamais assez: certains aliments parfaitement adaptés pour l’homme sont carrément toxiques chez le chien: le chocolat, les ­raisins secs ou frais, les noix de macadam et même l’ail et les ­oignons, en grande quantité.

2. Les restants qui sont restés longtemps à l’école. Votre enfant revient avec un ­restant de lunch qu’il a oublié ­plusieurs jours dans son casier? ­Saviez-vous que les pâtes, les noix et le fromage moisis contiennent parfois une toxine qui peut provoquer des convulsions sévères si elles sont ­ingérées?

3. Les produits sucrés sans sucre. Certains produits contiennent un édulcorant qui est dangereux et parfois même fatal pour les chiens: le xylitol. ­Jadis surtout utilisé dans les gommes à mâcher et les produits d’hygiène dentaire (dentifrice, rince-bouche, etc.), le xylitol est maintenant de plus en plus utilisé dans une panoplie de produits: bonbons, pâtisseries, boulangerie, desserts, beurre d’arachide, médicaments et ­vitamines, etc. Le xylitol a la capacité de provoquer une hypoglycémie grave chez le chien, de même que des problèmes au ­foie.

4. Les médicaments de votre enfant­­. Selon l’Animal ­Poison Control Center, les médicaments les plus souvent ­impliqués ici sont les médicaments prescrits pour les troubles de ­déficit de l’attention (TDA, TDAH), les analgésiques et les produits à inhaler (asthme, etc.). Tous peuvent provoquer des problèmes de santé majeurs si votre chien en avalait par accident.