Chantal Petitclerc sera intronisée au Temple de la renommée paralympique

Le Comité international paralympique (IPC) a annoncé vendredi que l’ancienne athlète Chantal Petitclerc figure parmi les cinq personnes qui seront intronisées au Temple de la renommée paralympique le 9 septembre, en marge des Jeux de Rio.

Junichi Kawai, Franz Nietlispach et la regrettée Neroli Susan Fairhall ainsi que l'entraîneur Martin Morse, accéderont aussi à l’immortalité.

Petitclerc est l’athlète paralympique la plus décorée en vertu de 21 médailles, dont 14 d'or. Elle a effectué ses débuts aux Jeux à Barcelone, en 1992, et a ensuite participé à quatre autres Olympiades. À ses derniers Jeux, en 2008, la Québécoise a gagné tous les titres sur piste, du 100 mètres au 1500 m T54, pour la deuxième fois de suite, battant les records du monde en cours de route. Elle détient toujours la marque au 200 m T54.

«C'est un grand honneur d'être intronisée et de me joindre à ce groupe d'athlètes fantastiques, a publié dans un communiqué celle agissant également comme chef de mission pour Équipe Canada aux Jeux de Rio. Le sport a été une grande partie de ma vie comme athlète et cela a été un privilège d'atteindre mes objectifs comme athlète. En recevoir la reconnaissance en plus, c'est encore mieux.»

«Je crois dans le pouvoir du sport pour changer les vies, pour rendre les gens meilleurs et pour les valoriser. Le sport m'a tellement donné, je crois que c'est simplement juste que je remette au sport du mieux que je peux», a-t-elle poursuivi.

Autres nominations

Pour sa part, Kawai est le para-nageur qui a connu le plus de succès du Japon après avoir récolté 21 médailles, dont cinq d'or, en six Jeux paralympiques entre 1992 et 2012.

Le Suisse Nietlispach a de son côté participé à neuf Jeux entre 1976 et 2008, en athlétisme, en cyclisme à mains et en tennis de table, totalisant 14 médailles d'or.

L'Américain Morse a agi comme entraîneur-chef de l'équipe de course en fauteuil roulant sur piste et sur route de l'Université de l'Illinois de 1981 à 2004, ses athlètes amassant 52 médailles paralympiques.

Enfin la Néo-Zélandaise Fairhall a excellé en athlétisme et au tir à l'arc aux Jeux paralympiques de 1972 et 1980. Quatre ans plus tard, elle est devenue la première athlète avec un handicap à participer aux Jeux olympiques.