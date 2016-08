Combien la rentrée à l’école coûte-t-elle?

Tout le monde dit que la rentrée coûte cher. En fait, tout coûte cher et malheureusement l’école n’y échappe pas... J’ai donc fait un sondage maison sur mon groupe Facebook et demandé aux membres de me donner les montants qu’ils ont payés et qu’ils vont avoir à payer pour la rentrée.

Il y a différentes «catégories» de dépenses. Je ne mets pas les montants des vêtements à moins que cela soit un uniforme obligatoire. Les frais mentionnés sont pour UN enfant.

Matériel de base: Crayons, gomme à effacer, cahiers. C’est environ 75 $, mais il y a des achats qui ont été faits l’an passé et gardés dans une boîte au cas où. Et beaucoup de récupération des effets scolaires des années passées.

Sacs: École, lunch, gym. 45 $ + 15 $ + 15 $ = 75 $, mais pas toutes les années pour la majorité des gens. Certains qui achètent une bonne qualité peuvent durer tout le primaire ou tout le secondaire.

Frais pour matériel payé à l’école: 50 $, cela comprend des cahiers que l’école achète, des photocopies et l’agenda.

Chaussures: Certaines écoles exigent une paire pour l’intérieur, une pour l’extérieur et une paire pour l’éducation physique. On peut combiner l’éducation physique et l’intérieur. On calcule en moyenne 70 $ pour le primaire et 130 $ pour les étudiants du secondaire parce qu’ils portent des chaussures d’adultes.

Uniformes: Certaines écoles secondaires publiques ont un «demi-uniforme», c’est-à-dire que ce sont seulement les hauts qui sont exigés. Les prix peuvent varier puisque l’on peut trouver des articles d’occasion pour le tiers du prix. Un minimum d’environ 150 $. Mais cela peut facilement être davantage.

Frais de surveillance du dîner: 175 $ souvent payable en deux versements, un en septembre et un en janvier.

Frais de garde: 8 $/jour – les frais de surveillance de dîner sont bien évidemment inclus.

Livres: Ce n’est pas évident de faire une moyenne, surtout au secondaire. Mais cela peut monter facilement à 500 $. Se tourner vers les livres usagés est une excellente façon d’économiser beaucoup.

Ces frais représentent une moyenne. Primaire et secondaire. J’ai exclu les frais spéciaux pour ceux qui font partie des programmes sport-étude ou musique-étude, etc. Il s’agit de la base. J’ai ajouté les frais de dîner puisque plusieurs n’habitent pas assez près de l’école pour avoir le temps de retourner à la maison. Les frais de garde font aussi partie des frais pour plusieurs parents.

Donc, en résumé, la rentrée peut coûter entre 445 $ et 1155 $ PAR enfant. Et je n’ai pas calculé les sorties scolaires en cours d’année et les frais de garde et de transport scolaire.

Si on divise par 9 mois, cela revient entre 50 $ à 129 $ par mois. Malheureusement, on ne peut payer mensuellement et c’est une grosse dépense d’un coup. Et là, on parle d’UN enfant. Si l’on multiplie par deux, trois ou quatre, le montant est encore plus élevé...