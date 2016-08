Course au PQ et départ de Véronique Hivon : quelle est la situation maintenant ?

Le retrait de Véronique Hivon de la présente course à la chefferie n’était pas absolument imprévisible. Sans aucun doute, les raisons de santé expliquent sa décision et on devine qu’elle ne se retire pas de gaieté de coeur. Mais on conviendra que sa course ne parvenait pas à lever : le créneau qui était le sien, celui d’un humanisme social-démocrate au féminin, était marginalisé par celui d’Alexandre Cloutier, qui a joué la carte du souverainisme moderne et ouvert endossé par les élites péquistes, censé redonner sa respectabilité au projet national après ce qu’on s’entête à appeler le triste épisode de la Charte des valeurs. Ce n’est pas nier les qualités de Véronique Hivon que de constater qu’elle n’avait aucune chance de dépasser son ancien allié et qu’elle risquait une défaite gênante qui aurait diminué son poids politique au Parti Québécois – elle n’était même pas certaine de terminer deuxième.

Car il faut ajouter un autre élément dans le portrait : la grande surprise de cette campagne, c’est Jean-François Lisée. On l’imaginait dans le rôle du candidat intelligent acceptant à l’avance sa défaite mais profitant de la course pour faire valoir ses idées. On a constaté, depuis le début, qu’il mène une campagne redoutable et veut gagner. Il n’est certainement pas le favori de cette course : il n’est pas exclu, aujourd’hui, qu’il puisse gagner. Il s’est construit un positionnement efficace, conjuguant l’affirmation identitaire et le réalisme référendaire. Précisons : alors que les officiels du PQ veulent larguer l’enjeu identitaire, il se l’approprie, ce qui lui permet de rejoindre une bonne partie de la base qui souhaite encore congédier le multiculturalisme d’État. Il mise aussi sur le réalisme référendaire : alors qu’Alexandre Cloutier rejoue la stratégie des conditions gagnantes et que Martine Ouellet assimile la vigueur souverainiste au maximalisme référendaire. Ce n’est pas un mauvais choix : les militants péquistes, aujourd’hui, savent bien qu’ils traversent une période historique difficile qui empêche d’imaginer l’indépendance victorieuse à court terme. Contrairement à ce que disent certains analystes, ils ne sont pas aveugles devant la réalité.

On ne saurait tourner en ridicule la campagne de Martine Ouellet, qui a finalement réussi à mobiliser sa base : elle ne gagnera évidemment pas mais elle évitera l’humiliation qui viendrait avec un très mauvais score. Ce ne serait pas une bonne nouvelle que l’indépendantisme historique et militant devienne une faction marginale dans le parti voué à la réalisation de la souveraineté. On aura beau ne pas du tout partager son analyse de notre situation historique, et croire qu’un référendum précipité serait à la fois mortel pour l’option indépendantiste et pour le Québec, il est bien que des militants œuvrent ardemment à garder au cœur de notre vie politique une définition exigeante de la souveraineté. Martine Ouellet, ces dernières semaines, est parvenue à bien jouer ses cartes. En dynamisant ses appuis, elle s’assure de peser dans l’avenir du Parti Québécois. Le volontarisme référendaire dont elle se réclame cadre mal avec les exigences de l'époque mais il est un élément essentiel de la grande coalition souverainiste.

Quant à Paul St-Pierre Plamondon, s’il peut désormais espérer un succès d’estime dans la course et s’enorgueillir d’avoir fait sa place dans un parti qui lui était étranger, nul n’a jamais imaginé un instant qu’il pouvait gagner – on peut même croire que lui-même n’y a jamais cru. Le jeune homme qui se cherchait un véhicule politique depuis quelques années pour devenir lui-même une figure politique l’a trouvé avec le Parti Québécois, qu’il est probablement encore en train d’apprivoiser. C’est peut-être le candidat, étrangement, qui fait le plus d’efforts pour aller chercher de nouveaux membres pour le parti qui ne viennent pas de sa base historique. La course à la chefferie, pour lui, avait un objectif particulier : il devait exister politiquement et sortir de la zone particulière de la médisasphère où il était consigné. C’était un militant politique à la cause un peu indéfinie, il devait devenir un homme politique régulier dans un parti gouvernemental. Pour peu qu’il dépasse le 5% en octobre, ce sera chose faite.

La question qui se pose est maintenant simple : vers qui se tourneront les appuis de Véronique Hivon? Elle refuse de donner une consigne. Se rallieront-ils néanmoins massivement à Alexandre Cloutier, comme si le couple un temps divisé se réconciliait autour du candidat préféré de l’élite péquiste? C'est certainement ce que souhaite ce dernier. Ou se disperseront-ils, comme on peut le croire? Il y avait chez les soutiens de Véronique Hivon une vraie diversité idéologique : ceux qui se ralliaient à elle étaient davantage attirés par son charisme et sa personnalité que par son programme, qui demeurait terriblement flou. Ils pourraient conséquemment se diviser de manière assez inégale selon les autres candidats. Il y avait chez elle des sociaux-démocrates, des féministes, des indépendantistes orthodoxes, des défenseurs du nationalisme identitaire : on ne les voit pas faire cause commune sans elle. Chose certaine, nous sommes devant une nouvelle donne.