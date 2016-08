Démission de Stephen Harper: Trudeau souligne son «élégance» lors de la transition de leurs gouvernements

SAGUENAY – Le premier ministre Justin Trudeau a salué le départ de la vie politique de son prédécesseur Stephen Harper, soulignant sa contribution au service de l’État malgré leurs divergences de vues.

«Je sais en tant que père de famille à quel point ce rôle de premier ministre exige des sacrifices. En tant que fils de premier ministre, je sais aussi à quel point la famille vit souvent des moments difficiles», a déclaré M. Trudeau, vendredi, à la clôture de la réunion de deux jours de son caucus estival qui avait lieu à Saguenay.



M. Harper a mis fin, vendredi matin, à des mois de rumeurs sur son retrait de la vie politique en diffusant une vidéo sur sa page Facebook, dans laquelle il confirme sa démission de son siège de député de Calgary Heritage.



«Comme je dis adieu au Parlement canadien, je me prépare pour le prochain chapitre de ma vie», affirme-t-il dans la vidéo d’un peu plus d’une minute, sans préciser quels seront ses projets futurs.



L’ex-chef du Parti conservateur de 57 ans, élu pour la première fois aux Communes en 1993, en profite toutefois pour faire un bilan de ses années en politique et les réalisations de son parti à la tête du Canada pendant près d’une décennie.



«Nous avons uni tous les conservateurs sous une seule bannière. Nous avons baissé les taxes et les impôts, nous avons fait des investissements critiques et nous avons équilibré le budget fédéral. Nous avons placé les droits des victimes avant ceux des criminels», a déclaré M. Harper.



Des médias ont rapporté que M. Harper avait créé une firme de consultation avec d’anciens conseillers politiques et qu’il donnera dorénavant des conseils à des clients à l’international.



«M. Harper avait certainement des convictions profondes sur comment il pensait qu’on devait s’engager à l’international et bien qu’évidemment je ne les partage pas toutes, je suis certain qu’il va pouvoir partager son expertise et sa perspective en tant qu’ancien chef du gouvernement du G7 et j’espère qu’il aura du succès», a déclaré le premier ministre Trudeau.



Il a aussi salué l’«élégance» et la «grâce exceptionnelle», dont a fait preuve à son égard M. Harper après sa défaite électorale lors de la transition de leurs deux gouvernements.



Kayak au Saguenay



Le départ de M. Harper est survenu alors que M. Trudeau terminait une première visite au Saguenay à titre de premier ministre. Il en a profité pour faire une excursion en kayak sur la rivière Saguenay avec quelques députés.



«Je suis très content d’être ici au Saguenay-Lac-Saint-Jean et très content de pouvoir partager cette magnifique région avec toute mon équipe libérale à travers le pays pour qu’on puisse souligner à quel point cette région est extraordinaire et à quel point elle est active et qu’elle regarde vers l’avenir», a-t-il lancé.