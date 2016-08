Des drôles pour les nostalgiques de Stephen Harper (2ième partie)

Faut être gêné d'avoir voté conservateur.

À celles et ceux qui ont lu la première partie de mon article sur les aventures du Parti conservateur de Stephen Harper et qui ont voté conservateur durant ces années, il serait tout à fait normal de ressentir de la gêne et même de la honte. Un sentiment de culpabilité serait aussi de mise. Idem pour celles et ceux qui ont voté pour Jean Charest, Philippe Couillard et leurs larbins qui aiment jouer au matamore et au smatte avec le monde ordinaire qui dispose d'aucun moyen pour se faire entendre. Continuons donc avec quelques immenses énormités commises par les conservateurs de Stephen Harper de 2006 à 2015. S.V.P., ne pas faire lire ça à des jeunes, ça risque de les marquer pour la vie.

Pas de pauvreté au Canada

Voyons donc, pour les conservateurs, la pauvreté au pays est une vue de l'esprit, un mirage... socialiste. Et le peu de pauvres qu'il y a peut-être au plusse meilleur pays au monde, et bien, s'ils sont pauvres, c'est parce qu'ils le veulent bien, voulant vivre aux crochets de nos créateurs de richesse. Pas de pauvres ici, c'est pas moi qui le dis, mais bel et bien le candidat vedette conservateur d'une banlieue de Toronto, Chris Alexander qui l'a affirmé. Pour lui, quiconque gagne plus de 2$ par jour n'est pas pauvre (Le Devoir, 7 avril 2011). Bien évidemment, ce «riche» devra faire un budget serré et être discipliné afin de ne pas dépenser en fou ou en folle. Avec un peu de contrôle et de rigueur, il pourrait même cotiser à un REER à la fin de l'année ou investir dans un CELI.

L'ONU voit des pauvres au Canada

Cou'donc, l'ONU est-il un organisme international relevant de Moscou comme la Pravda pour larguer de telles grossièretés afin de ternir volontairement l'image du Canada dans le monde entier: «Le Canada échoue dans sa lutte contre la pauvreté des enfants» (Le Devoir, 24 novembre 2011). Et d'en rajouter: «Pauvreté chez les enfants: l'ONU sermonne le Canada» (La Presse, 8 décembre 2012). Venir nous dire qu'un enfant sur sept vit dans la pauvreté au pays et qu'en termes de pauvreté infantile le Canada se classe 24e parmi 35 pays industrialisés est révoltant. Faudrait que le Canada coupe sa contribution annuelle à l'ONU, un autre organisme «subversif».

Et pour provoquer encore plus Stephen Harper, voilà-tu pas que le rapporteur des Nations unies sur le droit à l'alimentation, Olivier De Schutter, est venu au mois de mai 2012 nous narguer ici même chez nous en colportant ces choses laides: «Un pays dans lequel deux millions souffrent d'insécurité alimentaire. Où tous les mois, 900 000 personnes, dont de plus en plus de travailleurs doivent faire appel aux banques alimentaires pour joindre les deux bouts, ce pays c'est le Canada». Tout à fait normal que Stephen Harper n'a pas cru bon de dérouler le tapis rouge durant le séjour de cet intrus ici même chez nous. Stephen aurait dû le faire emprisonner: «Pas tout à fait le bienvenu» (Le Presse, 10 mai 2012). Harper avait comme amie la classe dominante et comme ennemis à abattre les groupes écologistes, les organismes internationaux comme l'ONU et l'UNICEF, les syndicats, les chômeurs, les scientifiques, les socialistes, les intellectuels, les pauvres, etc. Réponse des conservateurs au rapport de l'ONU sur la pauvreté au pays: «Un rapport de l'ONU "ridicule" et "condescendant". Le gouvernement Harper ne digère pas les conseils de l'organisme en matière de sécurité alimentaire» (La Presse, 17 mai 2012). La condescendance et le ridicule, Harper s'y connaît. C'est même un expert en matière.

Harper aime Israël

Sans aucune retenue, voilà-tu pas que le premier ministre conservateur du temps déclare avec émotion que: «Critiquer Israël est antisémite, selon Harper» (Le Journal de Montréal, 21 janvier 2014). Faut pas critiquer Israël en aucun cas et sous aucune forme même si: «Pas de répit dans l'offensive israélienne à Gaza en Palestine. Les bombardements continuent de faire des victimes civiles» (Le Journal de Montréal, 22 juillet 2014). Si Israël attaque et tue des innocents en Palestine, c'est tout à fait légitime. Il ne fait que se défendre... Pour Harper, les méchants sont: «Ottawa tient le Hamas pour «seul» responsable des morts à Gaza» (Le Devoir, 14 juillet 2014). Ah non, pas encore l'ONU qui s'acharne sur Israël et sur Stephen Harper: «Le Canada rejette les critiques de l'ONU. Le fédéral soutient la riposte d'Israël contre Gaza» (Le Journal de Montréal, 13 juillet 2014). Faut pas non plus critiquer Israël, même s'il envahit régulièrement le territoire de la Cisjordanie afin d'y installer ses populations.

Absolument rien à l'épreuve de Stephen Harper quand vient le temps de se couvrir justement de ridicule, comme dans: «Ottawa [Harper] veut éduquer les jeunes Palestiniens» (Le Devoir, 17 janvier 2014). C'est tellement risible que ça se passe de commentaires. Qu'il commence donc à s'éduquer lui-même.

Se parler à soi-même: faut peut-être consulter

Stephen Harper a toujours eu maille à partir avec les journalistes qui posaient des questions élémentaires. Mais pour Harper, un journaliste ne devrait pas poser des questions sauf celles provenant de «ses» amis journalistes. Pire encore étaient ceux des médias qui demandaient des éclaircissements, qui apportaient certaines critiques et réserves aux politiques de Stephen Harper et ses milices et qui, chose incroyable, osaient le contrarier. Faut pas faire ça.

Voilà pourquoi Stephen Harper ne rencontrait plus les journalistes au parlement. Et s’il daignait les «affronter», il ne faisait que répondre aux questions qu'il posait lui-même: «Stephen Harper répond à sa propre question» (Le Devoir, 24 août 2015). Depuis sa défaite aux dernières élections fédérales, il peut bien faire le mort. Au moins, Stephen pouvait compter sur un bel appui: «Sarah Palin fait l'éloge de Harper. La figure de proue du Tea Party salue l'appui "exemplaire" du Canada à Israël» (La Presse, 23 janvier 2014). Harper n'aimait pas Obama, mais adorait Bush et Palin. Assuré qu'il aurait été un adepte et un allié de Donald Trump.

À la chasse aux communistes

«Harper pourfend Poutine. Un nationaliste extrémiste et un impérialiste, dit-il» (La Presse, 9 juin 2014). Extrémiste et impérialiste, rien que ça, c'est pas beaucoup pour qualifier ce «communishe» de Vladimir Poutine. Par contre, l'Arabie Saoudite c'est mieux: «Les emplois avant les droits de la personne. Stephen Harper [comme Justin Trudeau d'ailleurs] défend la vente d'armes à l'Arabie saoudite» (Le Devoir, 26 septembre 2015). Idem dans le cas de l'Égypte: «Journaliste canadien condamné. John Baird [ministre des Affaires étrangères] refuse de hausser le ton face à l'Égypte» (Le Devoir, 25 juin 2014). Mieux vaut se défouler sur la Russie. En Égypte, un coup militaire renverse un gouvernement élu démocratiquement et l'Occident s'en félicite. Une démocratie à géométrie variable.

Libre-échange avec des pays antidémocratiques: no problemo

Un coup d'État venait d'avoir lieu au Honduras renversant un autre gouvernement élu démocratiquement, pas ben grave puisque: «Le Canada conclut un accord de libre-échange avec le Honduras.» De bons tortionnaires au Honduras qui s'en prennent seulement, et avec raison, qu'aux méchants.

Ah non, pas encore l'ONU qui s'en prend à des amis de Stephen Harper : «L'ONU dénonce les crimes de l'extrême droite colombienne» (Le Devoir, 17 septembre 2011). L'extrême droite colombienne c'est le gouvernement en place qui se fait complice et qui tolère les groupes ultraconservateurs. Pas seulement en 2011, mais aussi en 2008 que ce gouvernement s'est attiré les foudres de l'ONU: «Droits de l'homme. Le gouvernement colombien bat sa coulpe» (Le Devoir, 11 décembre 2008). Pas grave les exactions et les assassinats commandés par le gouvernement colombien, pourvu que cela n'émane pas de gouvernements de gauches dits socialistes et communistes. Des purges purificatrices et salvatrices que je vous dis. Ça fait que: «Entente de libre-échange Canado-colombien. Ottawa estime que la Colombie a fait beaucoup de progrès en matière de droits de la personne» (Le Devoir, 11 août 2011). Hum, hum. On torture et on tue encore, mais seulement les irréductibles rêveurs qui ne veulent pas tranquillement rentrer dans les rangs de la dictature érigée par le gouvernement colombien.

Terminons en beauté en s'attaquant aux syndicaleux

La boucle des ignominies conservatrices ne serait pas bouclée si Harper et les conservateurs ne s’attaquaient pas courageusement aux syndicats: «Projet de loi mammouth. Le retrait du droit de grève est "juste et raisonnable" croit Tony Clement [président du Conseil du Trésor]» (Le Devoir, 24 octobre 2013). Juste et raisonnable pour le patronat... s'entend. Puis: «Les syndicats devront ouvrir leurs livres» (Le Devoir, 4 octobre 2011). Mais pas les gouvernements et les entreprises qui ont droit à leurs informations confidentielles. Faut respecter leur vie privée.

Et enfin, gracieuseté de Stephen Harper: «Fin du crédit d'impôt au Fonds des travailleurs-FTQ. Ottawa s'attaque aux petits épargnants» (Le Journal de Montréal, 22 mars 2013). Harper et ses légionnaires et croisés s'attaquent aux petits épargnants, mais ils sont venus à la rescousse des gros épargnants en faisant passer la déduction annuelle admise fiscalement au CELI de 5000$ à 10 000$ et en revenu pour les gens fortunés vivant en couple. Deux mesures fiscales régressives qui avaient été même critiquées par le directeur parlementaire du budget à Ottawa. À Québec, le gouvernement libéral de Philippe Couillard trouvait ces deux initiatives fiscales des conservateurs excellentes, même si elles auraient coûté des milliards de dollars en manque à gagner fiscal à l'État. Pas grave, le PLQ avec Coiteux et Leitao auraient vargé encore plus dans nos services publics: «Une autre voix contre le fractionnement du revenu. Le directeur parlementaire du budget s'oppose à la mesure» (Le Devoir, 18 mars 2015). Et aussi: «CELI. À l'abri de l'impôt, mais pas des critiques. Un programme coûteux qui profitera aux riches, dit le directeur parlementaire du budget» (Le Devoir, 25 février 2015). Mais Carlos Leitao trouvait ça excellent: «CELI. Québec emboîte le pas à Ottawa. Le plafond des cotisations passe à 10 000$ l'an» (Le Devoir, 19 juin 2015). Mais le Québec du PLQ est la seule province à ne pas vouloir actuellement bonifier les pensions de vieillesse des gouvernements: «Régime de pensions. Le Québec fera bande à part» (Le Journal de Montréal, 23 juin 2016). Cherchez l'erreur! Couillard s'entendait mieux avec Harper qu'avec Justin Trudeau dit le socialiste selon Maxime Bernier.