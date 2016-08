Des sextos pas très privés

Le sexting semble susciter de plus en plus d’inquiétudes chez le grand public. Néanmoins, les recherches à ce sujet restent trop limitées pour en juger.

Pour approfondir la question, une équipe de l’Université de l’Indiana a sondé un échantillon de 5805 célibataires américains âgés de 21 à 75 ans. Les chercheurs se sont intéressés à leurs pratiques sexuelles. L’étude ­définit le sexting comme l’envoi et la ­réception d’images et de messages à ­caractère sexuel via un téléphone ou tout autre appareil électronique.