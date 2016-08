Deux trophées pour Subban?

L'ancien défenseur du Canadien de Montréal P.K. Subban pourrait connaître une première saison dont il se souviendra longtemps avec les Predators de Nashville.

La plus récente parution du magazine Forecaster ne prédit pas un, mais bien deux prestigieux prix décernés à l’ex-vedette du Tricolore : le trophée Hart, qui récompense le joueur le plus utile à son équipe, et le Norris, remis au meilleur défenseur.

Envoyé au Tennessee cet été en retour de Shea Weber, Subban a déjà remporté le Norris à l’issue d’une campagne de 38 points, dont 11 buts, lors de la saison écourtée de 2012-2013, qui a été marquée par un lock-out.

L’année suivante, Subban a conclu l’année avec une récolte de 53 points en 82 rencontres puis il a atteint un sommet personnel avec 60 points en 2014-2015.

Subban a déjà été accueilli en héros à Nashville au cours de l’été. Il sera vraisemblablement jumelé à un autre bon défenseur en la personne de Roman Josi.

À savoir si le numéro 76 succèdera à Weber comme capitaine, cela reste à voir d’ici les prochains mois. L’équipe n’a pas encore désigné l’héritier du «C».

La coupe au Lightning

Par ailleurs, s'il en revient à Forecaster, ce ne sont pas les «Preds» de Subban qui sont favoris pour gagner la coupe Stanley, mais bien le Lightning de Tampa Bay.

L’équipe floridienne a conclu des ententes à long terme avec son capitaine Steven Stamkos ainsi qu’avec le défenseur Victor Hedman pendant l’entre-saison.

Parmi les autres prédictions du magazine, Alex Ovechkin, des Capitals de Washington, serait le prochain gagnant du trophée Maurice-Richard, remis au meilleur marqueur de la ligue. Le Russe obtiendrait cet honneur pour la deuxième fois de sa carrière.

À savoir qui récoltera le trophée Art-Ross, Forecaster voit Patrick Kane être détrôné par Sidney Crosby à titre de meilleur pointeur.