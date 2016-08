Erdogan inaugure le troisième pont sur le Bosphore et rêve d’une «nouvelle Turquie»

ISTANBUL | Recep Tayyip Erdogan a inauguré vendredi le troisième pont sur le Bosphore à Istanbul, un ouvrage élégant édifié en un temps record malgré de considérables défis techniques, selon la volonté d’un président qui rêve d’une «nouvelle Turquie».

Le pont Yavuz Sultan Selim, l’un des plus grands ponts suspendus au monde, fait partie des travaux d’envergure voulus par M. Erdogan dans lesquels ses détracteurs voient une «folie des grandeurs».

Ce troisième pont routier et ferroviaire est censé décongestionner la métropole tentaculaire et alléger la circulation sur les deux premiers ponts enjambant le Bosphore, qui relient aussi les rives européenne et asiatique de la ville de 18 millions d’habitants.

Le pont, qui doit être mis en service dès samedi, s’inscrit dans le cadre d’un grand projet autoroutier devant permettre à la plus grande ville de Turquie qui étouffe de s’étendre vers la mer Noire.

«Nous sommes en Europe, et nous allons rejoindre l’Asie par la mer pour la troisième fois», a déclaré le président Erdogan avant de couper le ruban. «Nous connectons les continents grâce au pont», a-t-il lancé, ajoutant: «Les films du monde entier seront tournés ici».

Lyrique lui aussi, le premier ministre Binali Yildririm a estimé que Istanbul est une ville «hors pair qui connecte les continents et les cultures».

Tambour battant

Cet ouvrage, conçu par les architectes français Michel Virlogeux et suisse Jean-François Klein et bâti par une joint-venture sud-coréenne (Hyundai et SK) pour un coût de près de 800 millions d’euros (1,2 milliard$ CAN), a la plus grande portée au monde (1408 mètres entre deux pylônes).

«Ce pont met la Turquie au premier plan mondial, c’est le plus spectaculaire construit ces dernières années», a déclaré à l’AFP Michel Virlogeux, qui a entre autres conçu le Viaduc de Millau (sud de la France) et le Pont de Normandie (ouest).

«Je ne connais aucun exemple d’ouvrage conçu et construit en trois ans et demi», souligne-t-il. «Il y a eu une volonté politique» d’aller vite, a assuré l’ingénieur.

Pour Erdogan, l’évènement est aussi l’occasion d’un bref moment de gloire dans une Turquie toujours assommée, un mois et demi après un putsch raté.

Ces dernières années, le président turc a multiplié les grands projets d’urbanisation, souvent menés tambour battant