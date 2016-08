Évitez le secteur de l'autoroute Bonaventure cette fin de semaine

Les automobilistes qui se déplaceront dans le secteur de l’autoroute Bonaventure, à Montréal, en fin de semaine, devront prendre leur mal en patience puisque la dernière portion de la structure sera démolie.

«C’est un tronçon construit différemment du reste. Cette pièce unique de béton est un défi technique plus important», a déclaré Pierre Sainte-Marie, chef de division des grands projets de l’autoroute Bonaventure.

D’ailleurs, la rue Nazareth entre Wellington et Brennan, en plus de la rue Wellington entre Duke et Nazareth, seront fermées.

Pendant que la métropole est envahie par des cônes orange répartis dans 400 chantiers, le nouveau ministre des Transports, Laurent Lessard, est venu faire une visite éclair pour constater l’avancement des travaux.

«Quand on veut mieux connaitre, il faut voir. Les gens nous demandent de partager leur réalité», a expliqué le quatrième ministre à occuper cette fonction depuis l’arrivée de Denis Coderre à la mairie.

Les deux politiciens s’entendent pour dire que la planification et la concertation entre les deux paliers de gouvernement sont essentielles pour réduire les maux de tête des automobilistes.

«Il y a toujours de nouveaux problèmes et de nouveaux défis à solutionner», a renchéri le ministre libéral. «Tout le monde travaille ensemble pour la livraison des chantiers», a ajouté Denis Coderre.

La fin de la démolition de l’autoroute Bonaventure est prévue lundi à 5 h.