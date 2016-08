[PHOTOS] Festival de la poutine: 5 choses que vous ne vous attendez pas à voir dans une poutine

Avec ses dix poutiniers, l'événement fondé par les quatre membres du groupe les Trois Accords attire chaque année près de 30 000 personnes au Centre-du-Québec. En 2016, les têtes d'affiche sont Bernard Adamus, Les Cowboys Fringants et Éric Lapointe.

Le Journal a sélectionné cinq poutines aux ingrédients inusités que vous pouvez tester lors du neuvième Festival de la poutine qui se termine samedi soir à Drummondville.

La morue

La poutine bleue est une nouveauté de la cantine Bleu Homard. Elle a été spécialement conçue pour le Festival de la poutine. Les propriétaires, un Acadien et une Québécoise, voulaient marier les deux classiques de leur région, à savoir la poutine et le poisson.

PHOTO Kariane Bourassa

Ingrédients: Accras de morue, frites maison, cheddar en grain, fromage bleu, sauce blanche à base de fumet de poisson.

Mangue

Même si l'entreprise, Patate Mallette, célèbre cette année son 60e anniversaire, jamais les clients réguliers n'ont goûté à la poutine Des dauphins et Des licornes. Le plat a été créé, cette année, en l'honneur d'une chanson du groupe Les Trois Accords.

PHOTO Kariane Bourassa

Ingrédients: Frites maison, fromage de Sorel, bœuf fumé avec épices exotiques, chutney de mangue.

Les chips Doritos

Pour son deuxième été, Mi Corazon offre la poutine Dirty Martinez, en l'honneur au chef Raphaël Martinez d'origine mexicaine. Cette poutine, qui contient des Doritos maison, va ravir les amateurs de nachos.

PHOTO Kariane Bourassa

Ingrédients: Frites et sel maison, fromage en grains, sauce chili con chorizo, crème sure, guacamole oignons verts, jalapeno, et Doritos maison.

L'Assomoir mobile

La poutine à la joue de bœuf, signature de l'Assomoir mobile, attire autant de gens dans les restaurants que dans les rues visitées par le food truck. La joue de bœuf est destinée aux curieux et aux mangeurs épicuriens.

PHOTO Kariane Bourassa

Ingrédients: Joue de bœuf braisée, carotte, oignon, sauce au vin, fromage et frite.

Pomme et caramel

La poutine dessert de LA poutine va faire le bonheur des festivaliers aux dents sucrées.

Ce plat, qui a toutes les allures d'une poutine normale, est constitué de pommes et de caramel. L'objectif de l'entreprise est de pouvoir servir sa spécialité dans les rues de Los Angeles, aux États-Unis.

PHOTO Kariane Bourassa

Ingrédients: Morceaux de pommes, fromage en gain, caramel à la fleur de sel maison.