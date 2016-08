Françoise Abanda ne peut compléter le travail

La jeune sensation québécoise Françoise Abanda n’a pu assurer sa place au tableau principal des Internationaux de tennis des États-Unis, s’inclinant en trois manches de 6-2, 3-6 et 6-2 contre la Roumaine Ana Bogdan au troisième tour des qualifications, vendredi, à New York.



Abanda, 19 ans, a trimé dur contre la 117e raquette mondiale, passant 1 h 37 min sur la surface de jeu. Ses six doubles fautes lui ont fait mal, permettant par ailleurs 14 balles de bris. L’Européenne en a profité six fois.

Bogdan, qui a réussi quatre as, a dominé 87-72 au chapitre des points gagnés.

La Montréalaise a placé 62 % de ses premiers services entre les lignes, commettant six fautes directes.

Précédemment dans ces qualifications, Abanda avait défait l’Espagnole Silvia Soler-Espinola et la Française Amandine Hesse.

Qualifiée automatiquement, Eugenie Bouchard participera pour sa part au tournoi qui s’amorcera lundi, mais elle ne figure pas parmi les têtes de série.