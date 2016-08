Isabelle Gaston retirera sa plainte contre la psychiatre de Guy Turcotte

Après cinq ans de combat, Isabelle Gaston a décidé de retirer une plainte contre la psychiatre qui avait contribué à faire déclarer Guy Turcotte non criminellement responsable du meurtre de ses enfants à son premier procès.

«Ce n’est pas à cause du deuxième procès (où Turcotte a été reconnu coupable de meurtre au deuxième degré), mais avec le temps, la guérison de ma souffrance, je me suis dit que ça suffisait pour moi», explique Mme Gaston.

Depuis 2011, la mère des défunts Anne-Sophie et d’Olivier, 3 et 5 ans, s’était engagée dans une bataille contre les psychiatres experts à la cour, et plus spécifiquement contre la Dre Dominique Bourget, une experte en psychiatrie légale.

Fautes alléguées

Elle lui reprochait entre autres un «contenu inadéquat d’une expertise ou d’un témoignage» ainsi qu’un «débordement de champ de compétence». Selon Mme Gaston, qui est aussi médecin, la psychiatre avait même compromis son indépendance professionnelle lors de son témoignage.

Rappelons qu’au premier procès, la psychiatre avait entre autres insisté sur l’importance du fait que Turcotte avait bu du lave-glace avant les meurtres, commis en février 2009 à Piedmont, dans les Laurentides. Mais au second procès, elle avait minimisé le rôle de cette substance.

Entre les deux témoignages, la Cour suprême avait apporté des clarifications sur l’intoxication volontaire dans le cadre d’une défense de non-responsabilité criminelle.

Argent

Mme Gaston avait d’abord déposé une plainte au Collège des médecins. Mais tout semble indiquer que le syndic du Collège n’a pas voulu la retenir. Plutôt que d’abandonner, Mme Gaston a déposé une plainte privée.

Or, les procédures lui ont coûté cher.

«Pour aller jusqu’au bout, j’aurai dû hypothéquer ma maison, renoncer à ma vie, explique Mme Gaston. J’ai pensé à une levée de fond, mais j’avais peur de trop médiatiser l’affaire.»

Mme Gaston croit toutefois que le Collège devrait toujours se pencher sur le rôle des psychiatres experts à la cour et sur la façon d’assurer leur impartialité.

D’ailleurs, même si elle demandera le retrait de sa plainte le 6 septembre prochain, ce sera au conseil de discipline de trancher, explique la porte-parole du Collège des médecins Caroline Langis.

«Du moment que la plainte est déposée, elle appartient au Collège qui a pour objectif de protéger le public, explique-t-elle. Le Conseil a le dernier mot.»

«Peut-être qu’il est temps que d’autres personnes se lèvent... J’ai sensibilisé les gens», a pour sa part conclut Isabelle Gaston.

Les motifs de la plainte privée contre la Dre Bourget

Contenu inadéquat d’une expertise ou d’un témoignage

Défaut d’élaborer son diagnostic avec la plus grande attention

Débordement de champ de compétence

Acte intempestif contraire aux données de la science médicale actuelle

Défaut de sauvegarder son indépendance professionnelle et/ou acte intempestif compromettant son indépendance professionnelle

Source : Collège des médecins