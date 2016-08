Jean-François Lisée veut un débat en région

Déjà, deux débats des aspirants-chefs sont prévus à Montréal: un pour les jeunes et un autre pour le parti. Un autre débat est prévu en Estrie, et un dernier, à Québec.

«Les présidents de comté ont proposé un débat et ça n’a pas été retenu parce que deux candidats ont dit oui: moi et Paul (St-Pierre Plamondon). On a le temps de le faire et ce n’est pas compliqué à organiser», plaide-t-il.