La vie du «roi du pot» au cinéma

3• À 16 ans, il décroche de l’école pour s’occuper de sa mère dépressive et de son frère Joey après que leur père, un entrepreneur en construction, les a abandonnés. Ils quittent leur maison cossue pour aller vivre dans un quatre et demi.

5• Dès 2002, son réseau exporte chaque semaine plus de 50 kg de marijuana à la famille mafieuse Bonanno, à New York. Avec l’aide des Hells Angels, la drogue traverse la frontière à la réserve mohawk d’Akwesasne, par camion ou par bateau.

11• Cournoyer a une maison valant 800 000 $ à Saint-Sauveur, fréquente une mannequin, vole à bord d’un jet privé et roule au volant d’une Bugatti Veyron de plus de 1 million $.

14• En août 2010, la police de Laval saisit 808 plants de pot et 45 kg de cannabis en plus d’arrêter le meilleur ami et ex-beau-frère de Cournoyer, Mario «Diego» Racine.

15• Le 16 février 2012, Cournoyer débarque d’un jet privé à l’aéroport de Cancún, au Mexique, quand une vingtaine de policiers armés lui mettent une cagoule sur la tête et lui ligotent pieds et poignets, en vue de l’extrader devant la justice américaine.

16• L’enquête de la DEA mènera à une centaine d’arrestations, de New York jusqu’en Californie, en plus de ses deux lieutenants québécois, Mario Racine et Patrick Paissé. La police a saisi 11 M$, des dizaines de kilos de drogue et plusieurs armes à feu.