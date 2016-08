Le Canada promet 600 militaires pour les opérations de maintien de la paix de l’ONU

SAGUENAY - Le gouvernement Trudeau veut renouer avec les opérations de paix des Nations unies et compte déployer jusqu’à 600 militaires canadiens en vue d’une éventuelle participation.

Quatre ministres fédéraux, de la Défense nationale, des Affaires étrangères, de la Sécurité publique et du Développement international, ont pris part à cette annonce, vendredi, à la base militaire de Bagotville, en marge de la réunion du caucus libéral national qui se déroule à Saguenay.

Le gouvernement a fourni peu de détails entourant cette participation qui n’est pas étrangère à la campagne que mène le Canada pour tenter d’obtenir un siège au Conseil de sécurité de l’ONU.

«Le Canada doit être retour dans un monde qui est très difficile et on va le faire avec courage et détermination dans tous les domaines d’opération de la paix», a fait valoir le chef de la diplomatie canadienne, Stéphane Dion.

«Nous sommes de retour et nous l’annonçons aujourd’hui. Et il faut travailler avec l’ONU, non pas qu’elle est une institution parfaite, mais si on veut l’améliorer il faut y être, y compris au Conseil de sécurité. Alors tout ça est un ensemble qui se tient», a poursuivi le ministre des Affaires étrangères.

Le fédéral n’a pas encore déterminé dans quels pays ou sur quels continents le Canada envisage de concentrer ses efforts de paix. Le ministre de la Défense nationale, Harjit Sajjan, a toutefois rappelé qu’il revenait d’un séjour en Afrique où il s’est rendu durant l’été en compagnie du lieutenant-général à la retraite, Roméo Dallaire, et de la juge Louise Arbour et ancienne haute-commissaire de l'ONU aux droits de l'homme.

M. Dion a affirmé que le but pour le Canada n’était pas de s’enliser dans des conflits. «Où ça va être déployé, on l’annoncera en temps et lieu. Aujourd’hui, on annonce simplement l’approche que nous aurons», a-t-il soutenu.

L’initiative du gouvernement relèvera d’un nouveau Programme pour la stabilisation et les opérations de paix (PSOP) dont le budget triennal sera de 450 M $. Des policiers de la GRC et de différents corps provinciaux et municipaux seraient aussi affectés au maintien de la paix ainsi que des spécialistes civils.

«Ce plan exprime notre volonté d’être un architecte résolu de la paix, afin de bâtir un monde plus paisible et plus prospère», a soutenu M. Dion, ajoutant qu’il s’agissait d’une «approche multidimensionnelle» comprenant la diplomatie, le militaire, la sécurité, le développement et l’aide humanitaire.

Il a fait valoir que le bilinguisme des membres des forces canadiennes et policières constitue un atout, mais n’était pas en mesure de dire si des troupes de Valcartier seraient mises à contribution dans le cadre de ces éventuelles missions.