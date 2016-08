Le CH invite 27 recrues, dont Sergachev

Le Canadien de Montréal a dévoilé vendredi la liste des joueurs invités à son camp des recrues qui s’amorcera le 15 septembre à Brossard et parmi les participants, il y aura son choix de premier tour au dernier repêchage, le Russe Mikhail Sergachev.



Vingt-sept joueurs seront présents, dont 15 attaquants, neuf défenseurs et trois gardiens. Dix-sept d’entre eux sont des choix de l’équipe, quatre détiennent un contrat et six ont reçu une invitation au camp.

À l’attaque, les Nikita Scherbak, Artturi Lehkonen, Martin Reway et Michael McCarron tenteront d’impressionner les dirigeants du Tricolore. En défense, Sergachev, Noah Juulsen et Brett Lernout seront notamment présents.

Zachary Fucale, Charlie Lindgren et Michael McNiven se retrouveront devant le filet.

Après des tests médicaux et une séance d’entraînement d’une heure le 15 septembre, les joueurs prendront la direction de London, en Ontario, pour participer à un tournoi de trois jours au cours duquel ils affronteront les espoirs des Penguins de Pittsburgh, des Sénateurs d’Ottawa et des Maple Leafs de Toronto.

Les joueurs reviendront à Montréal le 18 septembre et prendront part à d’autres séances sur glace jusqu’à la conclusion du camp trois jours plus tard.