Le corridor Montréal-Québec se mobilise pour un train plus rapide

Le projet de train à grande fréquence (TGF) de Via Rail est si «prometteur» qu’une dizaine de chambres de commerce de villes situées dans le corridor Montréal-Québec, dont celles de ces deux villes, demandent aux élus de l’appuyer.

«Tournons-nous vers l’avenir en nous dotant d’une infrastructure digne du 21e siècle», écrivent leurs dirigeants dans une lettre ouverte. «Et faisons-le rapidement».

Ce projet de train vise à accroître et à faciliter les déplacements entre plusieurs grandes villes canadiennes sur l’axe Québec-Windsor, dont le trajet Montréal-Ottawa-Toronto.

Le nombre de trains de passagers par jour pourrait tripler dans le corridor Montréal-Québec, alors que la durée du temps de voyage diminuerait de façon significative.

Les avantages du projet sont nombreux, estiment les PDG des chambres de commerce: réduction des gaz à effet de serre, diminution de la congestion routière, gains de productivité – tant pour les passagers que pour le transport de marchandises, etc.

Les aéroports de Montréal et de Québec seraient mieux desservis, de même que les institutions d’enseignement, ce qui permettrait «de décloisonner l’économie du savoir au bénéfice des communautés universitaires et scientifiques».

Pour ce qui est plus spécifiquement du corridor économique Montréal-Québec, où sont situées les villes des signataires, «il bénéficierait de nombreuses retombées en reliant plus efficacement les communautés environnantes, tant sur la rive nord que sur la rive sud».

Les chambres de commerce sollicitent donc l’appui de tous les élus municipaux, provinciaux et fédéraux. «C’est la province tout entière qui bénéficierait d’un moyen de transport interurbain plus fréquent, plus rapide, plus fiable et plus vert entre la métropole et la capitale nationale», écrivent les signataires.