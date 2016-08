Le fils de Lou Lamoriello passe des Devils aux Islanders

Les Islanders de New York ont annoncé l’embauche de Chris Lamoriello à titre de directeur du personnel des joueurs, vendredi.



Celui-ci est le fils de Lou, ancien grand manitou des Devils du New Jersey qui est maintenant le directeur général des Maple Leafs de Toronto.

Chris Lamoriello a lui-même joué un rôle important avec les Devils, occupant un poste de vice-président aux opérations hockey et étant directeur général des Devils d’Albany, dans la Ligue américaine, pendant de nombreuses années.

«Chris apporte un lot de connaissances à notre organisation, a commenté le président et directeur général des Islanders Garth Snow, sur le site web de l’équipe. Il a plus de 20 ans d’expérience dans l’industrie et nous sommes excités de l’avoir avec nous.»