Le nouvel album de Céline Dion disponible

Encore un soir, le nouvel album très attendu de Céline Dion est maintenant disponible, depuis minuit vendredi. Il s’agit de son premier opus francophone en quatre ans.





Depuis le début de l’été, les admirateurs de la diva québécoise connaissent son premier extrait, Encore un soir, écrit par Jean-Jacques Goldman. Céline Dion a d’ailleurs profité de ses spectacles à Montréal et à Québec pour interpréter son nouveau «hit», un hommage poignant à son défunt mari René Angélil.

Onze autres titres seront à découvrir sur l’album, dont une chanson coécrite par Francis Cabrel et Serge Lama intitulée Plus qu’ailleurs. Grand Corps Malade signe Les yeux au ciel et L’étoile. Nelson Minville, à l’écriture, et l’auteur-compositeur-interprète Marc Dupré, à la musique, ont composé Je nous veux et Toutes ces choses.

Avis aux intéressés: l’édition «Deluxe» propose 15 titres au lieu de 12.

«Plus impliquée que jamais, Céline a volontairement choisi des thèmes positifs et tournés vers la vie», a décrit sa maison de disque Sony Music.

Céline Dion est présentement en tournée au Québec et termine ce week-end ses représentations au Centre Vidéotron de Québec. Elle se tournera ensuite du côté de l’Amphithéâtre Cogeco de Trois-Rivières où elle se produira les 30 et 31 août prochains. En septembre, elle reprendra ensuite son spectacle à Las Vegas.