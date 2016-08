Le PDG de Pétrolia démissionne et se joint à Pratt & Whitney Canada

QUÉBEC - Le président-directeur général de Pétrolia, Alexandre Gagnon, quitte l’entreprise pour se joindre à Pratt & Whitney Canada.



Les démarches destinées à pourvoir son poste à la direction générale sont déjà en cours et pendant ce temps, l’intérim sera assuré par Martin Bélanger, a annoncé Pétrolia, précisant que M. Gagnon quittait à la fois son poste de pdg et celui de membre du conseil d’administration.

«Dans des eaux souvent houleuses, il a su naviguer habilement en gardant le cap sur les objectifs corporatifs et la préservation de la réputation de la Société. Bien que son départ nous attriste, nous lui souhaitons la meilleure des chances dans la poursuite de sa carrière», a écrit Myron Tétreault, président exécutif du conseil d’administration de Pétrolia dans un communiqué.

M. Gagnon dirigeait la pétrolière responsable des travaux d’exploration controversés à l’île d’Anticosti depuis mai 2014.

«Je me sens privilégié d’avoir pu mettre en place une équipe chevronnée et outillée pour assurer la poursuite des objectifs d’affaires de l’organisation et particulièrement la réalisation des travaux d’exploration à Bourque, Haldimand (Gaspésie, NDLR) et, espérons-le, Anticosti. Pétrolia a surmonté d’imposants défis au cours des derniers mois», a pour sa part déclaré M. Gagnon.