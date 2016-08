L'Impact face à un défi immense contre le Toronto FC

Et comme si ce n’était pas assez, Toronto n’a perdu aucun de ses sept derniers matchs, période durant laquelle il a remporté six victoires et fait un match nul pour se hisser au sommet de l’Association Est.

«On est dans une période où on crée des occasions, mais on n’a pas la finition, a noté Mauro Biello.

«Ils gagnent à domicile et sur la route, ils démontrent qu’ils ont une bonne cohésion et qu’ils ont du rythme.»

depuis un moment. On va aller là-bas sans stress et essayer de poser notre jeu.»

«Ça me fait du bien aussi à moi, ce n’est pas tout de diriger ma défense, j’ai aussi besoin qu’on me parle et qu’on me guide.»