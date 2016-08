Marie-Ève Croteau fin prête pour Rio

L’athlète paralympique Marie-Ève Croteau peut maintenant mettre derrière elle le vol de ses deux vélos de compétition puisque Louis Garneau lui a officiellement remis un vélo flambant neuf pour accompagner celui qui avait déjà été retrouvé.

L’homme d’affaires et ancien cycliste olympique a offert lui-même le vélo à l’athlète originaire de Québec, vendredi après-midi, dans ses locaux. Touchée, Marie-Ève Croteau a tenu à remercier ses proches et son équipe pour leur soutien dans cette aventure, mais aussi le public qui a tout fait pour lui venir en aide.



«Vous savez, un athlète, ça carbure à l’encouragement. Le support que j’ai actuellement me va droit au cœur. Sincèrement, ma vie est belle», a lancé, tout sourire, l’athlète qui participera finalement à ses premiers Jeux paralympiques à Rio.



Vivre les Jeux



Lui aussi ému par tout ce qu’a dû traverser la paracycliste, Louis Garneau a confié ne pas avoir hésité une seconde avant d’offrir son aide. «J’ai eu la chance de vivre mes Jeux, il fallait qu’elle vive les siens. C’est la fin d’une mauvaise histoire pour elle, mais le début d’une très belle», a expliqué l’ex-athlète olympique.



Ce dernier a aussi remis à Marie-Ève Croteau un bracelet orné de l’inscription: «Ne jamais abandonner» et des anneaux olympiques. Un cadeau qui revêt une signification particulière pour l’athlète. «Depuis que je suis petite, avec tout ce que j’ai traversé, je me suis dit que jamais je n’allais abandonner et que j’allais rester positive. Ce sont mes deux philosophies de vie», raconte-t-elle.



Beaucoup d’émotions



Marie-Ève Croteau est passée par toute la gamme des émotions depuis le vol de ses deux vélos de compétition, le 18 juillet dernier. Un des deux engins avait été retrouvé une semaine plus tard, mais son vélo de chrono n’a jamais été retrouvé. Le coup de pouce de Louis Garneau lui permet maintenant de se concentrer sur son objectif.



«Mon rêve va se réaliser, il ne reste plus qu’une dizaine de jours, maintenant. L’entraînement a très bien été et je me sens bien. Je veux les podiums et rien d’autre», insiste Marie-Ève Croteau, très confiante à l’approche de son départ pour Rio. Elle s’envolera pour les Jeux d’ici deux semaines et sera en action les 14 et 16 septembre prochains.