Postes Canada: un médiateur a été nommé

MONTRÉAL – La ministre fédérale du Travail, MaryAnn Mihychuk, a annoncé, vendredi, l'identité du médiateur qui tentera de dénouer l’impasse dans les négociations entre le syndicat et Postes Canada.



«Je suis heureuse d'annoncer que j'ai nommé M. William Kaplan, un médiateur et arbitre fort respecté, pour aider les parties», a déclaré la ministre dans un communiqué.

M. Kaplan aidera Postes Canada et le Syndicat des travailleurs et des travailleuses des Postes à parvenir à une entente, ce qui permettra d’éviter un arrêt de travail. La ministre a aussi annoncé que le directeur général du Service fédéral de médiation et de conciliation Guy Breton participera aussi au processus de négociation.

Inquiétude chez les entrepreneurs

Plus tôt dans la journée, inquiète du préavis de grève déposé la veille par le syndicat de Postes Canada, la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante (FCEI) a dit souhaiter un règlement rapide des négociations entre les parties pour éviter une perturbation des services postaux au Canada.

«Les chefs de PME sont nombreux à dépendre de Postes Canada. Les menaces de conflit de travail causent de l'incertitude et plusieurs petites et moyennes d'entreprises sont sur le qui-vive», a déclaré Martine Hébert, vice-présidente principale de la FCEI, dans un communiqué publié vendredi.

Le Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes (STTP) a déposé jeudi son préavis de grève de 72 heures à la direction de Postes Canada. Une série de moyens de pression a été énumérée, mais le débrayage n’en fait pas partie, a précisé le syndicat, mais cette assurance ne convainc pas la FCEI.

Selon la fédération, ce possible arrêt de travail force les PME à prévoir des alternatives en cas d’une éventuelle interruption de services. Une solution de rechange est d’ailleurs à la portée des entreprises canadiennes, à l’initiative de la FCEI.

Il en a été décidé par la FCEI «d'étendre les services d'expédition de son partenaire ZoomShipR, qui sont normalement réservés à ses membres, à toutes les PME du pays jusqu'au 1er octobre. Il suffit de se rendre sur le site de la FCEI (fcei.ca) et d'ouvrir un compte ZoomShipR», a-t-il été annoncé dans un communiqué.

La ministre Mihychuk demeure toutefois enthousiaste dans le dossier.

«J'ai bon espoir que le médiateur amènera une nouvelle perspective à la table de négociation, ce qui pourrait motiver les parties à trouver une solution et les sortir de l'impasse où elles se trouvent présentement», a conclu la ministre.