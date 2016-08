Québec et Montréal versent 120 000$ pour les sinistrés du séisme en Italie

Le gouvernement du Québec et la Ville de Montréal s’engagent à verser une aide d'urgence de 120 000 $ au fonds de secours de la Croix-Rouge canadienne pour le séisme qui a secoué le centre de l'Italie mercredi.

Cette annonce a été faite vendredi à Saint-Léonard par la ministre des Relations internationales et de la Francophonie, Christine St-Pierre, et le maire de Montréal, Denis Coderre.

Des villages ont été dévastés par le tremblement de terre et les nombreuses secousses qui ont suivi. Le dernier bilan faisait état de 267 morts et de 387 blessés. Des personnes sont toujours portées disparues.

Le soutien financier du Gouvernement du Québec est de 60 000 $. Il provient du ministère des Relations internationales et de la Francophonie et du ministère de la Sécurité publique. Il contribuera à soutenir l'intervention menée par la Croix-Rouge en Italie et permettra de venir en aide aux victimes du séisme.

«Toutes les Québécoises et tous les Québécois sont touchés par cette épreuve qui frappe un pays avec lequel nous avons développé une véritable relation d'amitié. Par ce soutien, nous désirons participer au travail collectif qui s'amorce, en solidarité avec un pays absolument unique», a souligné la ministre.

La Ville de Montréal verse également une somme de 60 000 $.

«J'ai une pensée particulière pour les proches des victimes ainsi que pour la communauté italienne de Montréal qui vit des moments difficiles, a dit Denis Coderre. Les images de cette catastrophe ont ému le monde entier et la solidarité humaine s'impose naturellement.»

«C’est terrible. Quand on voit ça dans notre pays natal, ça fait quelque chose», a dit une femme rencontrée par TVA Nouvelles.

Les gens sont également invités à faire un don via le site web de la Croix-Rouge canadienne.

«On espère que l’argent va se rendre parce qu’ils ont besoin d’aide», a affirmé un homme qui dit avoir déjà donné pour venir en aide aux sinistrés.