Québec soutient Les Barges de Matane dans le développement d'un nouveau service de transport

Dans le cadre de la Stratégie maritime du gouvernement québécois, le ministre, Jean D'Amour, a annoncé vendredi matin une aide financière de 1 million $ à l'entreprise Les Barges de Matane.

Cet investissement permettra à l'entreprise de se doter d’un remorqueur et de trois nouvelles barges. Grâce à cet achat, la société Les Barges de Matane sera en mesure d'offrir un nouveau service de transport à prix réduit dans la grande région du Bas-Saint-Laurent-Gaspésie-Côte-Nord et entre le sud du Québec et les régions du Nunavik et du Nunavut.

Ces barges pourront transporter jusqu'à 2500 tonnes chacune.

«Au terme de l’analyse qui a été faite au ministère des Transports, on en vient à la conclusion qu’on gagne sur tous les plans. On permet à nos entreprises de gagner, on permet à nos régions de maximiser les liens économiques et d’affaires. On désengorge le réseau routier jusqu’à un certain point. Y’a pas d’éléments négatifs sur le projet», soutient le ministre Jean D’Amours.

Le coût total du projet est estimé à près 4,5 millions $ et sera réalisé au cours de l'année 2016. Un projet qui permet également la création de 15 nouveaux emplois chez les Barges de Matane.

L'entreprise compte actuellement une dizaine d'employés.