Retour à la réalité

Les Jeux de Rio ont dominé l’actualité au cours des dernières semaines. Maintenant que cette grande fête est derrière nous, que l’on s’intéresse davantage aux prouesses sexuelles d’Usain Bolt qu’à ses prouesses au sprint, et que le sport amateur sera malheureusement relégué aux oubliettes pendant quatre ans, regardons ce que nous réserve la fin de l’été, particulièrement au baseball.

Mais avant de s’intéresser aux événements qui garderont nos médias sportifs occupés au cours des prochaines semaines, revenons brièvement sur ceux qui, en raison des Jeux olympiques, sont passés plus ou moins inaperçus depuis le début août.

À tout seigneur tout honneur. En d’autres mots, parlons du Canadien, car le Bleu-blanc-rouge demeure le principal sujet de discussion même en pleine canicule. Les nouveaux venus, dont Shea Weber et Alexander Radulov, ont fait face pour la première fois à la jungle médiatique montréalaise. Heureusement pour eux, les événements qui se déroulaient à Rio ont fait en sorte que leurs propos n’ont pas été décortiqués pendant une semaine dans les médias.

D’autre part, pendant que le dopage continuait de constituer un sujet chaud à Rio, il en était également question chez nous alors que l’échantillon B du test antidopage de Lucian Bute s’est avéré positif. Est-ce la fin pour celui qui aura été le chouchou des amateurs de boxe et des médias québécois?

Toujours dans le domaine du dopage, à la recommandation de la direction des Yankees de New York, Alex Rodriguez a accroché ses crampons. Inutile de dire qu’il n’a pas eu droit à la même tournée d’adieu que ses anciens coéquipiers Derek Jeter et Mariano Rivera. Il peut aussi faire une croix sur le Temple de la renommée.

Pour conclure cette avalanche de bonnes nouvelles, on apprenait en début de semaine qu’une jeune femme de New York poursuit le frappeur de puissance des Blue Jays Edwin Encarnacion pour la coquette somme de 11,5 millions de dollars. Encarnacion lui aurait, allègue-t-elle, transmis l’herpès et la chlamydia lors d’une escapade romantique en République dominicaine cet hiver.

Regarder devant

Au-delà de toutes ces histoires, on aura droit, au cours des prochaines semaines, à une intéressante course aux séries au baseball majeur. Le dernier droit s’annonce une fois de plus spectaculaire.

Reste à voir si l’histoire d’Encarnacion constituera une distraction dans le camp des Blue Jays, qui se retrouvent présentement au plus fort de la course. D’autant plus qu’un de ses coéquipiers, qui n’est pas nommé dans les documents de la cour, serait impliqué dans cette espèce de triangle amoureux.

Chose certaine, Encarnacion voudra peut-être se procurer des bouchons en vue de la série que disputeront les Jays à Baltimore à compter de lundi. Les partisans des Orioles l’attendent de pied ferme.

Enfin, si les Blue Jays étaient toujours indécis quant à Encarnacion en vue de la prochaine saison, la poursuite dont il est l’objet facilitera sûrement leur décision. Surtout que les Red Sox le voient déjà comme le successeur de David Ortiz dans le rôle de frappeur désigné.

Et comme l’autre futur gros joueur autonome, Jose Bautista, a pratiquement déjà fait ses valises, les Blue Jays misent tout encore une fois cette année. Ça promet. TVA Sports et Sportsnet ne pouvaient demander mieux qu’une course à trois équipes pour le titre de division.

Les tweets de la semaine...

UN PM COOL Pendant que Justin Trudeau se démène à justifier les extravagances de ses ministres, son homologue japonais fait encore parler de lui pour sa spectaculaire apparition aux cérémonies de clôture des Jeux de Rio. Cette entrée remarquée du premier ministre japonais en a fasciné plusieurs, dont le journaliste se spécialisant en soccer Jeremiah Oshan. « Je crois que je vais aller me coucher. Je ne verrai rien de mieux que le premier ministre du Japon apparaître déguisé en Super Mario. » MAUVAIS GAGNANT Il est possible de faire preuve de classe dans la victoire, comme dans la défaite. Récemment, Josh Norman, qui était chargé de surveiller le receveur des Broncos Demaryius Thomas lors du dernier Super Bowl, a déclaré que Thomas avait été complètement invisible lors de ce match, ce qui n’est pas faux. Thomas n’a pas semblé apprécier et a envoyé à Norman une photo de sa bague du Super Bowl, photo accompagnée du message suivant: « Où est la tienne, jeune homme? » IGNORÉ À NOUVEAU Blessé, Duncan Keith ne pourra représenter le Canada à la Coupe du monde de hockey. Jay Bouwmeester le remplacera, au grand dam des partisans de Kris Letang et de P.K. Subban. Dès l’annonce, Rory Boylen, producteur du hockey de la LNH chez Sportsnet, a posé une question sachant fort bien que les réseaux sociaux mettraient peu de temps à s’enflammer. « Je me demande ce qu’internet pense de l’ajout de Bouwmeester au sein d’Équipe Canada, plutôt que celui de Subban. » À surveiller...

Murray sur une lancée

C’est lundi que débute le dernier tournoi majeur de la saison au tennis. Présentés à RDS et TSN au cours des deux prochaines semaines, les Internationaux des États-Unis seront particulièrement intéressants cette année alors que les grands favoris de chaque côté, Novak Djokovic et Serena Williams, ne jouent pas leur meilleur tennis dernièrement. Djokovic a été éliminé relativement tôt dans le tournoi à Wimbledon, avant de subir le même sort aux Olympiques. Quant à Williams, elle n’a pas fait long feu à Rio elle non plus.