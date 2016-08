RONA: la conclusion sur le fond

Pour le reste, les intervenants avaient chacun leurs buts politiques. L’opposition avait demandé la tenue de cette séance dans l’objectif d’embêter Jacques Daoust. La commission l’a fait mal paraître... mais il n’est plus là. L’opposition a donc tenté d’engluer le cabinet du premier ministre dans l’affaire. Avec un certain succès.

On comprend de cette saga que la vente de RONA a été bloquée en 2012 largement par le leadership personnel du ministre des Finances de l’époque, Raymond Bachand. Celui-ci tenait à empêcher une prise de contrôle hostile de RONA par un géant américain. Il a envoyé ses signaux et les bras financiers du gouvernement ont posé les gestes conséquents en acquérant des blocs d’actions.

Quatre ans plus tard, lorsque Lowe’s est revenue à la charge, son offre n’était plus hostile, la transaction avait été négociée de gré à gré avec les dirigeants de RONA et le prix offert par action était alléchant. Nous étions donc dans un contexte très différent. La Caisse de dépôt a fait un coup d’argent dont le fruit est tombé dans la tirelire de nos rentes.

Mais force est de constater qu’à cette date, soit en février 2016, la question du maintien du siège social n’a pas pesé lourd dans la balance. Plus on en sait sur le déroulement des choses, plus on a l’impression que les réflexes d’un Raymond Bachand ne font plus partie du décor dans le gouvernement Couillard.