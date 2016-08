Sale du plafond au sol

La liste des choses qui ont besoin d’être récurées et décrassées dans la cuisine du Salonica est si longue que la pizzeria a reçu une amende de 4000 $ pour insalubrité.

«Vous devez nettoyer l’intérieur de vos frigos», écrivait déjà un inspecteur en 2013, avant d’énumérer huit zones ou pièces d’équipement culinaire à laver, allant du plancher du sous-sol au plafond de la chambre froide, en passant par les comptoirs et murs de la cuisine.

Un an et demi plus tard, les problèmes de saleté ne semblaient toujours pas réglés à la pizzeria Salonica, située au 5261, rue Saint-Denis à Montréal, sur le Plateau Mont-Royal. Le restaurant a en effet écopé de trois amendes totalisant 4000 $ pour la malpropreté de ses installations en mai dernier.

« Crasse noire »

«Les pièces du slicer [trancheuse à viande] que l’exploitant avait acheté la veille étaient maculées de morceaux d’aliments séchés», a observé l’inspecteur lors de sa visite de mai 2015.

«Le plancher, dont le bois était visible, était maculé de crasse noire et des sacs d’oignons étaient déposés sur la surface», tandis que la table de travail était «maculée de gras et de saleté», révèle le rapport d’inspection.

L’inspecteur a également noté de la crasse, de la graisse sur la porte et sur le cadrage de la chambre froide, sur des tablettes de rangement ainsi que sur les rebords d’un couvercle de congélateur et à l’intérieur d’un réfrigérateur.

La présence de moisissure ou de saleté n’était d’ailleurs pas la seule chose à clocher avec les réfrigérateurs du restaurant. La température à laquelle l’un des appareils contenant de la nourriture censée être conservée à 4 °C ou moins était trop élevée.

Du bœuf (gyros) et du poulet cuit étaient gardés à près de 12 °C, du jambon cuit à 15 °C et de la saucisse de porc à 17 °C, a mesuré l’inspecteur.

Tout nettoyé et réparé

«C’est vrai, on a eu des problèmes, avoue le gérant Ajaz Ahmed Chatta, qui assure toutefois que tout a été réparé et nettoyé depuis mai. La salle d’entreposage des aliments secs a été rénovée et les températures des frigos sont maintenant mesurées et compilées dans un livre, explique-t-il.

«Un inspecteur est repassé depuis et il a dit que tout est correct», ajoute M. Chatta.

► Il faut attendre plusieurs mois après une infraction pour qu’un juge entende la cause et rende sa sentence. Les détails de ces jugements ont été obtenus à la suite d’une demande d’accès à l’information.

Extraits du rapport

« Moisissure sur les tablettes du réfrigérateur à boissons gazeuses » – L’inspecteur

Crasse et saleté sur l’équipement, les murs et planchers

Aliments conservés à plus de 10 °C dans un réfrigérateur