Somptueuse demeure et quantités d’actions et d’œuvres d’art

Chaque semaine apporte son lot de transactions sur la scène économique. Dans cette chronique hebdomadaire, nous nous proposons de scruter la valse des millions qui entoure les transactions d’initiés, les ventes immobilières, les achats de biens de luxe ou autres faillites retentissantes des gens riches ou célèbres.

La Caisse vend, Luc Bertrand achète du TMX

Photo d'archives

L’ancien grand patron de la Bourse de Montréal, Luc Bertrand, a fait l’acquisition d’actions du Groupe TMX (exploitant des Bourses de Montréal et Toronto) pour un million $ le 23 août. Il a fait ses emplettes quelques semaines après que la Caisse de dépôt et placement du Québec eut annoncé qu’elle se départait de 1,8 million d’actions de TMX pour une valeur d’un peu plus de 100 millions $. La participation personnelle de Bertrand dans TMX s’élève à 33 millions $.

Le patron d’Osisko mise un million $ en Colombie-Britannique

Le grand patron de la québécoise Osisko Redevances aurifères, Sean Roosen, a fait l’achat de 700 000 actions de la compagnie Barkerville Gold Mines pour une valeur d’environ un demi-million de dollars à la fin août. Sa participation dans la compagnie s’élève maintenant à un million $. L’entreprise est engagée dans l’exploration et l’exploitation minière aurifère en Colombie-Britannique. L’action de la compagnie a déjà gagné 171 % depuis un an. Osisko est un des financiers de la petite minière. Roosen siège au conseil de Barkerville depuis février.

La collection d’œuvres d’art de David Bowie mise en vente

Photo courtoisie

La collection d’œuvres d’art du chanteur David Bowie devrait être mise en vente au début novembre à Londres, Los Angeles, New York et Hong-Kong, a annoncé la maison d’enchères de luxe Sotheby’s. Au total, 380 œuvres seront mises sur le marché, dont une toile de 1984 du peintre Jean-Michel Basquiat, Air Power, évaluée à 4,7 millions $ US. Bowie avait payé cette œuvre seulement 120 000 $ US en 1995. En tout, on prévoit que la collection devrait rapporter 13 millions $ US.

Une Maserati en prime pour les acheteurs

Photo courtoisie

Les deux acquéreurs d’une luxueuse maison à Westmount vendue pour 3,3 millions $ auront droit en prime à une Maserati Quattroporte 2011 dont la valeur dépasse les 100 000 $. Il s’agissait d’une des promotions reliées à la vente d’une résidence de 13 pièces s’étendant sur 533,5 m2 qui a finalement été vendue à la fin août, selon nos informations. Elle était sur le marché depuis plus d’un an. Les acheteurs sont un couple d’origine chinoise. En plus de la Maserati, les deux nouveaux propriétaires pourront profiter d’une piscine intérieure et d’une cave à vin pouvant abriter 4000 bouteilles. Un gym, un sauna et une salle de billard font aussi partie des commodités de la maison.